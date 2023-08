Pengegåver i valkampen blir ikkje rapportert 

Reidar Strisland, partisekretær i Rødt

– Vi har kontakta Fellesforbundet om desse annonsane og bede om å få sendt over summen som er brukt på kandidatane våre i denne annonsekampanjen, så skal vi rapportere inn dette innan fristen som er fredagen før valdagen. Raudt har mange fagorganiserte på vallistene sine, og det er hyggjeleg at Fellesforbundet vel å løfte fram nokre av dei i kampanjen sin. Vi kjem også til å følgje med om andre organisasjonar lagar liknande kampanjar for å promotere kandidatane våre. Vi er tilhengjarar av openheit rundt ulike typar valkamp-støtte partia får, og ønskjer å gjere kva vi kan for å følgje regelverket på rett måte.

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeidarpartiet

– Eg meiner openheit rundt partifinansiering er grunnleggjande viktig for å sikre trygge og like demokratiske spelereglar for alle. Eg håpar Partilovnemnda kan komme med klare og praktiske retningslinjer for korleis dette kan handterast skikkeleg, sidan dette er annonsar som organisasjonar sjølv står bak.

Audun Herning, partisekretær i SV

– Det er viktig å sikre god openheit rundt økonomisk støtte til partia, samtidig er det vanskeleg for partia å ha oversikt over, og dermed rapportere inn, denne typen sponsing av enkelt kandidatar. SV er open for justeringar som kan bidra til openheit om denne typen sponsing. Til dømes at den som sponsar må opplyse om dette til partia, slik at større beløp kan registrerast.

Stig Morten Frøiland, fylkessekretær i Vestland Arbeiderparti

– Vi rapporterer inn alt vi får, dette er ein enkel jobb, dette gjer vi løpande og har gjort det fleire gonger i år. Eg meiner at openheit rundt partifinansiering er svært viktig for å sikre trygge og like demokratiske spelereglar for alle. Desse annonsane er betalte av Fellesforbundet, der dei har valt å fremje eigne medlemmer som står på ulike partilister. Om det er slik at vi skal rapportere dette, så håpar eg Partilovnemda kan komme med klare og praktiske retningslinjer for korleis dette kan handterast skikkeleg, sidan dette som nemnt, er annonsar som andre organisasjonar sjølv står bak.