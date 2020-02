Søndag morgon er det trøbbel for ei rekkje fjellovergangar og ferjesamband i Sør-Noreg.

Skal ein frå Austlandet til Vestland er truleg Filefjell det sikraste alternativet.

UFYSELEG: Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid rår folk til å halde seg innandørs i dag. – Om ein ikkje kan droppe turen, følg i alle fall med å veg- og vêrmeldingar, seier han. Foto: Anders Ekanger / NRK

– Søndag er gjerne ein bra turdag, men i dag trur eg folk berre skal avlyse turen og halde seg mest innandørs. Det er ufyseleg vêr i dag, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Kraftig vind på Austlandet

Sjølv om vinden var på det sterkaste i natt, med full storm, vil den prege søndagen i Sør-Noreg.

I tillegg til utfordringar på fjellovergangane melder Fjord1 om innstilte ferjesamband på Vestlandet. På Austlandet er ferjesambandet Moss - Horten mellombels innstilt.

– I natt målte dei 35 meter i sekundet ved Kråkenes og 33 meter i sekundet ved Feidje. No regnar det også godt på Vest- og Sørlandet og nedbøren trekkjer Austafjells, seier Fagerlid og legg til at dei no har sendt varsel om kraftige vindkast på Austlandet.

– Vindkasta kan kome opp i 25 meter i sekundet, spesielt i utsette område der sønnavinden tek godt.

Lite skade til no

Frå Vest politidistrikt får NRK opplyst at vinden ikkje har ført til stor skade, utover nokre tre som har velta. I Åsane skal eit tre ha velta over ein parkert bil.

LOSNA: Vinden er ugunstig på Karmøy og politiet ber folk vise aktsemd når dei skal over Karmsund bru. Her har ein presenning losna. Foto: Tor Andre Johannessen

I Rogaland ber politiet folk vise aktsemd når dei køyrer over Karmsund bru. Her har ein presenning losna og flagrar i vegbana. Også i Sandnes har tre velta.

Stormen gjer at det er fleire farevarsel ute. Frå Agder til Hordaland er det gult farevarsel om nedbør med opp mot 80 millimeter på 12 timar. Det er også gult farevarsel for snøfokk.

Snøskredfare på raudt nivå for Voss, Hardanger og Heiane. For det meste av resten av Sør-Noreg er faregraden på oransje.

Roer seg til kvelden

– Det blir nok tidleg kveld før vinden roer seg, seier Hanne Norheim hos Vegtrafikksentralen i Bergen.

Dei som skal ut over fjellovergangane bør sjekke om vegen er open før ein set seg i bilen. Køyrer ein, så må vere budde på å møte stengde vegar eller kolonnekøyring.

– Må ein ut å køyre no, så må ein nok det. Dersom ein heller kan sitje i ro i ei hytte eller stove, så er det nok det betre, seier Norheim.

Måndag kveld vil ein for alvor merke vinterens største lågtrykk, og det kan bli rekordhøg vasstand.

Status for fjellovergangane i Sør-Noreg (søndag kl. 09.30)