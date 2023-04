– For meg er dette et spennende steg videre i karrieren. Jeg føler nesten at jeg trer inn i de voksnes rekker, og det kjennes både riktig og litt skummelt. Men jeg gleder meg veldig!

Brandstorp har tidligere vunnet både «Melodi Grand Prix» og «Maskorama», og hun har klatret seg til finalen i «Stjernekamp».

MGP: Ulrikke Brandstorp vant «Melodi Grand Prix» i 2020 med sangen «Attention», men på grunn av pandemien fikk hun aldri representere Norge i Eurovision. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Det siste året har 27-åringen fra Sarpsborg hatt hovedrollen som Sophie i «Mamma Mia» på Folketeatret i Oslo.

Nå er Brandstorp klar for nye utfordringer. Denne gangen som programleder for NRK-serien «Bakemesterskapet».

Verdens største bakeprogram

Serien blir den norske versjonen av «The Great British Bake Off», som er verdens største bakeprogram.

I «Bakemesterskapet» skal tolv deltakere fra hele landet konkurrere om å bli Norges beste hobbybaker.

Artisten innrømmer at baking ikke er hennes sterkeste side og håper å lære seg noen triks på veien.

SPENT: Artisten gleder seg veldig til å være programleder for første gang, men synes også det er litt skummelt. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

– Frem til nå har jeg nok laget mer mat enn kaker. Jeg liker å lage alt som er godt, men for å være ærlig så er det ikke alltid at det blir så godt.

Støttespiller til deltakerne

Brandstorp skal ikke ha noe med bedømmingen i programmet å gjøre.

Det er det to erfarne dommere med mye fagkunnskap som skal ta seg av, forteller prosjektleder Anders Myhr Nielsen.

– Vi er veldig glade for å ha Ulrikke med på laget. Hun tilfører akkurat den energien, humøret og entusiasmen som vi ønsker oss.

Prosjektlederen trekker fram verdien av at Ulrikke har vært deltaker i en rekke programmer og konkurranser selv.

Alt fra «Kompani Lauritzen» til «Maskorama» og «MGP».

TROLLET: Ulrikke Brandstorp vant første sesong av «Maskorama» i 2020. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Ulrikke kommer til å bli den perfekte støtten for deltakerne i «Bakemesterskapet». Hun vet hvor gøy det er å vinne, men også hvordan det kjennes når det virkelig ikke går slik man hadde håpet.

«Bakemesterskapet» blir spilt inn i Bergen før sommeren. Serien har premiere tidlig 2024.