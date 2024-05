Stortingsrepresentant Helge Andrè Njåstad (Frp) spurte i 2021 daværende kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup om regelverket for husbåter. Dette kom etter du kunne få adresse om du bodde i båt. Han fikk dette svaret:



«Endringene i folkeregisterforskriften gjør det mulig å få tildelt adressenummer fra kommunen for blant annet båter som brukes som fast bolig. For at kommunen skal kunne tildele adressenummer, må oppholdet på båten ha en varighet på minst seks måneder, og båten må oppfylle visse fysiske minstekrav til fasiliteter, standard og størrelse. Det er også en forutsetning at båten er plassert i et kai- eller havneområde som er lagt til rette for beboelse. Folkeregisterforskriften gir altså ikke båteiere rett til å bruke båten som bolig. Dette reguleres av plan- og bygningsloven.



Plan- og bygningsloven gjelder i sjøområder. Båt som er forankret enten til land eller til bunn, og som blir brukt som helårsbolig, har karakter av å være et permanent tiltak. Plassering og bruk av båt som helårsbolig er dermed omfattet av plan- og bygningsloven. Det maritime regelverket, som representanten viser til, skal ivareta andre hensyn, deriblant sjødyktighet og sikkerhet og fremkommelighet til sjøs. Etter havne- og farvannsloven er ansvaret delt mellom kommune og stat. Kommunens myndighet gjelder i sjøområder der kommunen er planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Det følger også av havne- og farvannsloven at det ikke er mulig å gi tillatelse som er i strid med arealplaner. Både når kommunen utarbeider planer, og ved behandling av søknad om tillatelse, sørger myndighetene for å samordne seg, slik at spørsmål om boligformål og havnevirksomhet blir vurdert i sammenheng. Dette er viktig for å unngå at det oppstår interessekonflikter.



Plassering av et større antall båter som skal brukes som bolig, kan føre til betydelige ulemper for omgivelsene, blant annet i form av lukt, støy, forurensning og blokkering av ferdsel. Etter min mening vil det gi dårlig sammenheng i regelverket dersom den enkelte fritt kan flytte boligen ut på vannflaten, uten at kommunen får anledning til vurdere hvilke ulemper dette kan få for omgivelsene, og behovet for tilgang til nødvendig infrastruktur som vei, vann og avløp.

Det er laget to rundskriv, Båt på land og hus på vann og Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder, som omtaler reglene for bruk av båt som bolig, og forholdet til det maritime regelverket. Kommunene har ansvar for å veilede om plan- og bygningsloven. De som ønsker å bruke båten sin som bolig, kan derfor be kommunen om forhåndskonferanse for å få oversikt over reglene som gjelder for dette.»

NRK har spurt kommunal og distriktsdepartementet skriver i en e-post at dette svaret er dekkende også i dag.