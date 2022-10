Sameie på 44 dropper Altibox: – Det er TV 2 vi skal ha, og ingenting annet

– Nå har de ikke levert siden 1. april. Du kan få noen poeng som kompensasjon, men det gir kanaler med fælt liten interesse. Det er TV 2 vi skal ha, og ingenting annet, sier Jostein Haga.

Han er styreleder i et sameie med 44 boenheter på Kleppe på Jæren. Sameiet hadde en avtale med Altibox, men det har de ikke mer.

Det er svarte skjermer der det før var TV 2. Så nå skal de 44 boenhetene i stedet se TV levert av Telenor.

– De jeg er styreleder for, applauderer. De som er naboer, er nysgjerrige på hva vi har oppnådd med avtalen, sier han.

Har vart i sju måneder

Det var i april Altibox og TV 2 ikke kom til enighet. Tross nye forsøk på forhandling, har ikke TV-tilbyderen og kanalen inngått noen ny avtale.

Med andre ord er det fortsatt svarte TV 2-skjermer hos Altibox' kunder.

Jostein Haga, styreleder i sameiet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– I andre sammenhenger, når det ikke leveres i henhold til en kontrakt, får det en konsekvens. Men det ser det ikke ut til at det får i dette tilfellet, sier Haga, som mener sameiets overgang til Telenor er denne konsekvensen for Altibox.

Arne-Inge Christophersen er daglig leder i mediebyrået Marketing Toolbox. Tidligere i år var han helt sikker på at de to kom til å bli enige.

Når det har gått sju måneder, er han ikke like sikker.

– I starten tror jeg det var mange som var forbannet på TV 2 som ikke kom til en avtale med Altibox. Nå tror jeg den vinden har snudd litt, og mange er litt sure fordi Altibox ikke finner en løsning for å få TV 2.

Snart fotball-VM

TV 2 og NRK deler rettighetene til å sende fotball-VM 2022 i Norge. Christophersen tror mange med Altibox har funnet andre måter å se det de ønsker av TV 2s innhold, men at fotball er i en egen kategori.

– Når det gjelder sport, vil man gjerne se direkte. Da tilspisser det seg sikkert litt, tror han, som peker på at Altibox faller ganske på kundetilfredshetsmålinger de tidligere har ligget høyt på.

Ifølge Kampanje er det første gang på mange år at Altibox ikke kommer på topp i Epsis måling av kundetilfredshet blant bredbåndsleverandører.

Mange kunder gir uttrykk for at de savner TV 2, bekrefter Altibox-kommunikasjonssjef Andreas Veggeland.

Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef i Altibox. Foto: Altibox

– Det har vært viktig for oss å få til en avtale som er spiselig for kundene våre. Da skal de ikke måtte betale for mye eller bli påtvunget innhold de ikke har mulighet til å velge bort.

Han sier de har en dialog med TV 2, og at de fortsatt jobber med å komme frem til en ny avtale.

– Det har jeg god tro på at vi skal få til, sier han, som ikke vil si noe om Altibox føler et økt press med tanke på at fotball-VM er rett rundt hjørnet.

TV 2: – Vi gjør det vi kan

– Jeg opplever at både Altibox og TV 2 er innstilt på å få dette på plass så raskt som mulig, så jeg håper vi kan komme med noen gode nyheter om ikke altfor lenge.

Det samme gir Sarah Willand, direktør for markedsføring, organisasjon og kommunikasjon i TV 2, uttrykk for.

Sarah Willand, direktør for markedsføring, organisasjon og kommunikasjon i TV 2. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Vi gjør det vi kan for å komme til enighet. Det er fortsatt dialog, og vi jobber med å komme fram til løsninger, sier hun, som har forståelse for Altibox-kundene som er frustrerte og utålmodige.

Kulturdepartementet opplyser at det er Medietilsynet som fører tilsyn med om TV 2 oppfyller kravene i avtalen med staten.

– Medietilsynet har ikke avdekket brudd på avtalen i de tilfellene hvor seere har mistet tilgang til TV 2. For øvrig regulerer avtalen verken hvilke distributører TV 2 forhandler med eller hvordan de kommer til enighet om løsninger. Vi kan derfor ikke ha en rolle i disse forhandlingene, skriver statssekretær Gry Haugsbakken i en e-post til NRK.