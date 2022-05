Etter flere uker uten tilgang til TV 2 sine kanaler bestemte Kvalø seg for å bytte TV leverandør.

Som et forsøk på å komme seg unna konflikteneTV 2 hadde med Telenor, valgte bodøværingen å bestille Altibox.

Men det hjalp heller ikke.

– En stor skuffelse

Hjemme hos Kvalø ble skuffelsen stor da hun skrudde på TV-en som ny Altibox-kunde.

– Da jeg endelig fikk koblet meg på Altibox var TV 2 allerede borte, sier Kvalø.

Nå er det flere måneder siden forhandlingene startet og Kvalø mener situasjonen burde vært håndtert bedre.

– For meg så har Altibox vært en stor skuffelse og jeg har nok flere med meg, forteller hun.

Savner nyheter

Det er spesielt en kanal bodøværingen savner: Nemlig TV 2 Nyhetskanalen.

– Nyhetskanalen gjorde det enkelt å holde seg oppdatert på utenriksnyheter og slikt, forklarer hun.

Ifølge Kvalø har mange reagert på fraværet av kanalen.

– Altibox svarer med at kundene har tilgang på nyhetskanaler som Al Jazeera og Sky News.

Karin Kvalø fra Bodø savner TV 2. Foto: Privat

Det er imidlertid ikke nok, mener Kvalø.

– Selv følger jeg gjerne internasjonale nyhetskanaler, men ikke alle har tilstrekkelig med engelskkunnskaper, påpeker hun.

Å bytte leverandør er heller ikke et alternativ per dags dato.

– Det mye pludder å bytte leverandør, nå har jeg akkurat fått inn alt av kabler og utstyr.

– Veldig kjipt

Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland har medfølelse for de som er misfornøyde. Foto: Altibox

I mars trakk TV 2 seg fra forhandlingene med Altibox.

– Vi håper nå TV 2 vil komme tilbake til forhandlingsbordet istedenfor å la det gå utover kundene, forteller kommunikasjonssjef for tele og energi i Lyse, Andreas Veggeland.

Lyse tilbyr internett, TV og strømmetjenester gjennom Altibox.

– Det er veldig kjipt for de som har byttet fra Telenor for få tilgang på TV 2s kanaler.

– Mange kunder ønsker seg innhold fra TV 2. Derfor vil vi fortsette forhandlingene, sier kommunikasjonssjefen.

Senest i desember gikk TV 2 i svart hos Telenor-kunder, og året før mistet Telia-kunder kanalene. Veggeland mener dette sier sitt.

– Vi har stor forståelse for kundene, men samtidig håper vi de har forståelse for at vi ikke kan gå med på en avtale som vil begrense valgfriheten til kundene og føre til en stor prisøkning, sier Veggeland.

Ifølge ham handler konflikten om at Altibox ønsker at kundene skal ha valgfrihet til å se innholdet de selv ønsker, og slippe å betale for å se innhold som de ikke ønsker.

Veggeland mener TV 2 ønsker at alle kundene skal bli påtvunget en tilgang til absolutt alt, og at alle skal være med å spleise på alt innholdet.

TV 2 sine konflikter med Altibox og Telenor: Ekspandér faktaboks Forhandlingene mellom Telenor og TV 2 begynner. 3. desember 2021: Brudd i forhandlingen mellom Telenor og TV 2. 21. januar 2022: Telenor og TV 2 blir enige om en ny avtale. Forhandlingene mellom Altibox og TV 2 begynner. 23. mars 2022: Brudd i forhandlingene mellom Altibox og TV 2. 1. April 2022: Altibox-kunder mister tilgangen til TV 2 sine kanaler.

Kompensasjonsordning

Altibox tilbyr kompensasjon for de som er rammet av konflikten. Kundene kan enten få tilgang på ulike strømmetjenester eller så kan de få hundre kroner rabatt.

Veggeland mener kundene stort sett er fornøyde med ordningen.

– Om noen som føler at de må ha innhold fra TV 2, kan de bruke kronerabatten og kjøpe seg tilgang på TV 2 Play. Selv om det er mer tungvint enn å ha kanalene gjennom oss, sier han.

TV 2: Vi taper mange millioner

Kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2 sier at de gjerne ønsker å få til et samarbeid med Altibox.

Men:

– Dessverre ønsker Altibox en avtale som er noe helt annet enn hva vi kan tilby, og noe helt annet enn vi har med de andre partnerne. En slik avtale vil slå beina under våre muligheter til å fungere som et moderne mediehus. Da er det også vanskelig å finne løsninger sammen.

– Hvilke konsekvenser har dette hatt for dere?

– Dette er på ingen måte noe vi ønsker. Vi når ikke ut med programmene våre eller journalistikken vi lager, vi taper mange millioner kroner hver eneste uke og vi taper tillit hos seerne våre.

Kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2. Foto: Alex Iversen, TV 2

TV 2 kom til enighet med Telenor i januar, etter en to måneder lang konflikt.

Kommunikasjonsdirektør Willand sier det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta denne gangen.

– Slik situasjonen er nå må jeg være ærlig å si at det er lite som tyder på at det blir en løsning, og at de som ønsker seg TV 2 tilbake bør finne seg en annen distributør.

Hun mener konflikten nå handler om hele fremtiden til TV 2.

– Det handler om våre muligheter til å investere i – og lage norsk innhold – for et lite lokalt marked i konkurranse med stor globale giganter.

Willand beklager til kundene som er rammet av TV 2s nye konflikt.

– Det er veldig beklagelig og utrolig synd at enkelte kunder blir rammet to ganger på så kort tid. Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage.

