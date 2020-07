Tom Cruise ber om å få møte Erna Solberg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det viser et brev fra den norske linjeprodusenten True North Norway som Bergens Tidende har fått tak i. Selskapet leder produksjonen under innspillingene i Norge og skal legge til rette for opptakene her til lands.

Stoppet av covid-19-utbruddet

Innspillingen av den sjuende filmen i «Mission Impossible»-serien startet i Italia i februar, men har i likhet med resten av verden stoppet opp på grunn av covid-19-utbruddet.

Ifølge BT er målet nå å starte opp igjen i august eller september i Norge. Opptakene skal gjøres på Vestlandet, blant annet i Bergen.

Nå håper True North Norway-sjefen Per Henry Borch at et møte mellom hovedrolleinnehaver Cruise og statsminster Erna Solberg kan få fart på en prosess som åpner for at utenlandske filmteam kan komme til Norge for å gjøre opptak.

Kulturminister Abid Raja bekrefter at det er dialog mellom partene om et møte.

POSITIV: Regjeringen og statsminister Erna Solberg er positive til et møte med Cruise og staben hans, ifølge kulturminister Abid Raja. Her Solberg under et Pride-arrrangenemt i Oslo i juni. Foto: Annika Byrde / NTB Scanpix

Raja positiv til møte

– Vi har snakket med folk i staben hans. Og vi tar gjerne et møte med Tom Cruise. Jeg håper selvsagt at Erna Solberg kan få dette inn i planene sine. Men jeg er i hvert fall klar, sier Raja til BT og ler.

Kulturministeren har i likhet med den amerikanske skuespilleren hengt i fjellveggen nedenfor Prekestolen. Cruise i «Mission Impossible», Raja i «71 grader nord».

Ifølge Borch er det snakk om innreisetillatelse for rundt ti personer som ikke kommer fra EU-land.