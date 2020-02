To menn dømt til forvaring i Dark room-saker

De to dommene kommer etter ankesaker i Gulating lagmannsrett. Sakene er etterforsket som en del av operasjon «Dark Room» i Vest politidistrikt.

Den tidligere Ap-politikeren (49) er dømt til 19 år forvaring og en 57 år gammel bergenser er dømt til 16 år forvaring. De dømte har vært pågrepet siden henholdsvis 2016 og 2017.

Sakene er omfattende og svært alvorlige. De gjelder et stort antall overgrep mot barn i alderen 10 måneder til 15 år.

Statsadvokatene er godt fornøyde med dommene.

– Dommene sender et viktig signal om at denne typen kriminalitet blir avdekket og etterforsket. Dommene viser også at barn har krav på det samme rettsvern og beskyttelse fra norske overgripere uansett hvor de befinner seg, sier statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

Strafferammen er 21 års fengsel i begge sakene.

Overgrepene er begått ved at de tiltalte har bestilt, betalt for og i detalj instruert om overgrepene fra Norge. Overgrepene har så blitt direkteoverført via internett.

De fornærmede barna er fra Romania, Filippinene og Madagaskar. De som utførte de fysiske overgrepene er barnas foreldre, nære omsorgspersoner og andre barn.

Begge dommene har blitt strengere i lagmannsretten.

– Dette er fordi lagmannsretten har konkludert med at faren for gjentakelse i fremtiden er så stor, sier statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes.

Statsadvokatene regner med at dommene blir anket til Høyesterett.

DOMMENE SENDER ET VIKTIG SIGNAL: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta sier dommene sender et viktig og sterkt signal til andre som begår nettovergrep. Foto: Jon Bolstad / NRK

Ap-politiker satt i kommunestyre

Den strengeste straffen er det den tidligere Ap-politikeren (49) fra Vestland som har fått.

– Dette er nok de strengeste straffene vi har hatt i Norge for nettovergrep, ifølge det vi i statsadvokatene har oversikt over, sier Raanes.

49-åringen var politiker for Arbeiderpartiet i et kommunestyre i gamle Hordaland da han ble arrestert.

Mannen trakk seg etter pågripelsen.

Den tidligere politikeren satt hjemme foran PC-en og så blant annet på at en mor tvang sin tre år gamle datter til å ha seksuell omgang med lillebroren på tre måneder.

Tiltalen mot mannen inneholdt hele 178 punkter, flertallet knyttet til overgrep mot barn.

Nærmere 200.000 chattemeldinger, sendt mellom 2011 og 2016, var blant politiets beviser. Mannen har også overført 722.000 kroner, hvorav 150.000 kroner ble knyttet direkte til tiltalepostene.

Fikk mor til å utføre overgrep mot barn

Den andre dømte er en 57 år gammel bergenser. Han er ikke bare dømt for overgrepene, men også for menneskehandel.

– Det er for måten barna blir utnyttet seksuelt på, sier Raanes.

Tobarnsfaren ble i januar 2017 pågrepet og siktet for å ha bestilt og kjøpt overgrepsmateriale fra en produsent på Filippinene.

I en periode på syv år har mannen ifølge tiltalen instruert personer til å begå seksuelle handlinger mot barn. Blant annet mot nære slektninger.

I et tiltalepunkt anklages mannen for å ha fått en mor og to døtre på Filippinene til å ha seksuell omgang. Barna var 3 og 13 år.

57-åringen skal i tillegg ha fått en småbarnsmor på Madagaskar til å utføre overgrep på sin ti måneder gamle datter.

I flere tiltalepunkt beskrives det hvordan mannen skal ha fått barna til å utføre seksuelle handlinger mot hverandre og moren.

SÅ PÅ VIA WEBKAMERA: Mannen skal ha betalt fattige utenlandske familier for å begå overgrep mot barn så unge som ti måneder. Selv satt han hjemme i Bergen og så på via webkamera. Foto: Politiet

– Krevende etterforskning

Dommene er et resultat av omfattende og grundig etterforskning utført av Vest politidistrikt.

Det er beslaglagt store antall datamaskiner og harddisker. Det er også hentet inn store mengder opplysninger og dokumentasjon fra utenlandske nettsteder og nettjenester.

– Etterforskningen og iretteføringen har vært krevende. Sakene avdekket behov for nye etterforskningsmetoder og rettslig avklaring, sier Raanes.

De norske straffesakene har også resultert i at flere personer i Romania og Filippinene er pågrepet og dømt til lange fengselsstraffer.