Karl Jan Solstad, seniorforskar ved Nordlandsforskning.

– Over dei siste tjue-tretti åra har igjen førestillingar om dårlegare vilkår for læring i slike skular vunne fram. Utfordringar for små skular som få jamaldringar, mindre konkurranse, liten sosial stimulans, mindre samla kompetanse i lærarkollegiet osb. blir halde fram. Dei mange fordelane for elevar og bygdesamfunn med å ha skule innan rimeleg avstand blir det dvelt mindre ved. Gjennom samarbeid på tvers av alder og kjønn får elevane i aldersblanda klassar både nokon å strekke seg etter og ta medansvar for. Elevane får her meir omfattande vaksenkontakt, og det ligg betre til rette for kontakt og samarbeidet mellom heim og skule. Elevane blir spart for tidkrevjande skuleskyss som både tappar krefter, reduserer fri tid og er uheldig for generell velvære og fysisk utvikling.

– Det er mi klåre oppfatning at ulempene for elevane med lang skuleskyss blir sterkt undervurderte og alt for lite vektlagd. Ved mindre skular nært der elevane bur, ligg det òg betre til rette for bruk at nærmiljøet i læringsarbeidet, noko som mellom anna kan styrkje identitetsdanning og den «djuplæring» som dei nye læreplanane ber om. Så viser då òg relevant forsking at den skulefaglege læringa ved små skular er fullt på høgd med dei større skulane.