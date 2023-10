Joakim Hauge, Bellona

– Frå vårt perspektiv er det liten grunn til å tru at «avlat» som kvotar eller ei CO2-avgift på kvalkjøtt vil vere eit spesielt treffsikkert verkemiddel for å sikre at kvalpopulasjonar kan komme tilbake til tidlegare populasjonsnivå. Det vil vere langt meir verknadsfullt å prioritere marin naturrestaurering, som vil bidra til karbonlagring frå ei lang rekkje artar, og å fokusere på eit breitt spekter av tiltak for å redusere forureining og degradering av marine økosystem som konsekvens av menneskeleg aktivitet.



Martin Biuw, Havforskingsinstituttet

– Fleire vitskaplege artiklar har lagt fram berekningar av kor mykje kvalar kan bidra med gjennom å resirkulere næringsstoff gjennom m.a. urin, avføring og død kval som fell til havbotnen, og dessutan kor mykje karbon dei bind opp i kroppane sine. Det er i dag høgst usikkert kor mykje dette utgjer i det store biletet, der organismar på lågare nivå i næringskjeda, som plankton, truleg bidreg mange gonger meir enn det kvalar gjer.

Fredrik Myhre, leiar for havteamet i WWF

– Sunne og berekraftige kvalbestandar er utruleg viktig for livet i havet. Kvalane er viktige rovdyr og byttedyr i næringskjedene, samtidig som dei bidreg til spreiing av livgivande næringsstoff og binding av karbon. For å ta betre vare på kvalbestandane i verda i åra framover blir det viktig å sikre vandrings- og beiteområda til kvalane. Dette må skje gjennom ei heilskapleg arealplanlegging av havområde slik at menneskeleg aktivitet ikkje øydelegg for funksjonen til kvalane for havet. Å ta vare på og restaurere natur er noko av det smartaste vi gjer både for å løyse naturkrisa og klimakrisa.

Stig Schjølset, fagsjef i Zero

– Det finst mange gode grunnar til å byggje opp kvalbestanden i verda, men eg synest ikkje det verkar som ein god ide å utvikle ein karbonmarknad for kvalkredittar. Vi bør bevare kvalane fordi dei er viktige for biodiversitet og økosystema i havet. Men ein større kvalbestand, som vil bidra til å binde meir karbon, bør ikkje resultere i karbonkredittar som erstattar utsleppskutt i andre sektorar.

Une Bastholm, MDG

– Kval er fantastiske fascinerande skapningar som er veldig verdifulle for natur og økosystem og mange kvalbestandar er framleis på eit veldig lågt nivå etter at dei vart jakta aggressivt på i lang tid. At kvalen også er viktig for klimaet er eit døme på at natur og klima heng uløyseleg saman. Noreg bør på si side slutte med fangst på vågekval og vi bør definitivt gå i bresjen for internasjonale tiltak for å byggje opp igjen kvalbestandane i verda.

Ola Elvestuen, Venstre

– All ny forsking viser at meir kval i havet gir meir fisk og meir liv i havet samtidig som eit friskare hav bind mykje større mengder karbon. Som den historisk største kvalfangstnasjonen bør Noreg ta eit spesielt ansvar for å få dei store kvalbestandane tilbake i havet i verda. Dei enorme mengdene plastforureining som i dag går i havet må det bli slutt på, det må drivast eit målretta arbeid for å få ned talet på ulykker der kval døyr og det må gjennomførast tiltak mot lydforureining slik at kval blir forstyrra mindre. I Noreg må kvotane for fangst av vågekval vere så låge at vi er sikre på at bestanden kan auke.