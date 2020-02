Stort snøras på Bergensbanen - uklart når togene kan gå igjen

Ifølge Vy er all togtrafikk på strekningen Hallingskeid-Myrdal stengt på grunn av strømproblemer som følge av raset.

Bane Nor jobber med å rette opp i feilen. Inntil videre må reisende regne med forsinkelser.

Det er foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

– Det har gått et stort snøras midt mellom Myrdal og Hallingskeid. Strekningen Myrdal-Finse er sperret for togtrafikk inntil videre, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane Nor.

Bane Nor vil komme med en ny vurdering av situasjonen tirsdag klokken 12.

Ifølge Otterholt går det tog fra Hallingskeid til Ål som tar med seg ventende passasjerer.

– Passasjerer på toget fra Voss blir busset til Oslo, sier Otterholt.