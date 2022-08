Tomme elvar skaper press på meir «solidariske gassprisar»

Norske arbeidarar langs kysten har i sommar droppa ferien for å mette det europeiske suget etter gass.

Den «raudglødande» aktiviteten har i sin tur reist spørsmål om det framleis er arbeidskraft att til den nye havvind-satsinga utanfor Bergen.

No spør folk i Europa etter ytterlegare handsrekkingar.

Bakgrunnen er den galopperande gassprisen som måndag passerte 290 euro per megawattime.

Det er ny rekord og seks gonger høgare enn for eitt år sidan.

Samstundes gjer tørken og tomme elvar at tyskarane slit med å frakte kol fram til kolkraftverka sine.

I ein appell til «demokratiske, vennlege og pålitelege Noreg» skriv den britiske avisa Financial Times at norske styresmakter no har strategiske så vel som moralske grunnar til å kome Europa til unnsetning.

I fyrste omgang ved å innføre eit pristak på gassen.

Rettsleg sett vil ein makspris mellom norske og europeiske styresmakter innebere ei innblanding i marknaden som det er avgrensa tilgang til gjennom EØS.

EU-kommisjonen har likevel fått i oppdrag å undersøkje moglegheitene for å sjå på tiltak for å dempe energiprisane, «inkludert å sjå på moglegheitene for mellombels pristak».

Og tidlegare i sommar godtok Brussel for første gong at medlemsland grep direkte inn i energimarknaden. Det skjedde då Spania og Portugal fekk lov til å subsidiere gass.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i olje- og energidepartementet, sa i Politisk Kvarter onsdag at dei norske gassinntektene i 2022 kan bli 1500 milliardar.

– Krigsinntektene gjer mange nordmenn ukomfortable

Fredag vart det kjent at den norske staten tente 634 milliardar kroner i andre kvartal. Det er meir enn nokosinne.

Ein artikkel i Time hevdar at «krigsinntektene» gjer mange nordmenn «ukomfortable».

Ein ringerunde til Stortinget viser at støtta til makspris er størst hos MDG og Raudt (sjå under).

– Ikkje Noreg sitt ansvar å subsidiere gass Ekspandér faktaboks Paal Frisvold, leiar av MDGs internasjonale utval – Noreg må gå inn i dialog og samarbeid med EUs styresmakter for å kunne sørgje for at pristaket kjem dei europeiske hushalda til gode. Om vi set eit unilateral tak, vil det bli ete opp av importørar og distributørar. EU-landa har allereie oppretta ein «Gas coordination group», men det vil ta tid å greie ut dei juridiske detaljane for korleis det lèt seg gjere. Men om regjeringa melder si interesse, har vi større moglegheiter til å få til ei ordning vi sjølv er innforstått med og med på. Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Frp – Det er ikkje Noregs ansvar å subsidiere gass til land. Spesielt ikkje til land som har lagt og legg ned velfungerande kraftproduksjon i eigne land. At Putin bruker energimakt som pressmiddel bør ikkje overraske nokon. Samtidig kan det tenkjast at det finst nokre verktøy som gjer at selskap på sokkelen i avgrensa omfang tilbyr fastprisavtalar. Det må uansett vere opp til selskapa sjølv. Ove Trellevik, talsperson for petroleumspolitikk i Høgre – Om prisen skal ned, så vil det påverke arbeidet og incentiva til å arbeide for å skaffe meir alternativ energi. Det vil også påverke energimengda negativt fordi ein då ikkje får dei same incentiva til å spare gass. I tillegg vil det vere avgrensingsproblem. Kven skal få billigare gass? Skal det vere ulike prisar til Tyskland og Ukraina? Når det gjeld det moralske, så er det mogleg vi kunne stått i bresjen for eit internasjonalt hjelpefond for gjenreising av Ukraina. Det er dei som først og fremst treng hjelp no. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV – Når Europa opplever den tørraste sommaren på 500 år og opplever klimakrisa på nært hald, kan vi ikkje gjere fossil energi billigare. Men dei store inntektene forpliktar Noreg til å stille opp for Europa og Ukraina, og for andre og meir fattige delar av verda som merkar dei dramatiske konsekvensane av auka drivstoff- og matprisar. Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre – Gassprisane er høge av ein grunn, og er med på å påskunde omstillinga bort frå bruk av russisk gass i Europa. Vi må bidra med så høg gasseksport som mogleg, samtidig som vi held fram energisamarbeidet med utvekslingskablar for straum til Europa.

– Dette er ein akutt dramatisk situasjon og eg trur ikkje vi i Noreg er i nærleiken av å forstå at inntektene er våre naboars utgifter, seier Paal J. Frisvold (MDG).

I eit skriftleg spørsmål til Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) spør Sofie Marhaug (R) om statsråden vil vurdere makspris for å «vise solidaritet med Europa».

Tilsvarande appellar kjem frå den kristne avisa Vårt Land og frå Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet.

– Å vere krigsprofitør eller ikkje, det er spørsmålet. Eg støttar pristak på gass til Europa, skriv ho på Facebook.

Rhinen og andre tomme elvar gjer at Tyskland slit med å frakte kol fram til kolkraftverka sine. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Departementet og Equinor har ikkje vurdert pristak

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) seier til NRK at departementet per i dag ikkje har vurdert å innføre eit pristak på gassen (heile svaret under).

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) svarar Ekspandér faktaboks – Dagens høge gassprisar har oppstått på grunn av knappleik og flaskehalsar i infrastrukturen i dei landa som vi eksporterer til. Prismekanismen er ein effektiv måte å balansere tilbod og etterspurnad på: Den gir produsentar interesse av å levere meir til områda med høgast prisar; han stimulerer til fjerning av flaskehalsar i gasstransportsystemet globalt, regionalt og nasjonalt; og han bidreg til å avgrense forbruket. Eit pristak på den gassen produsentane på norsk sokkel leverer er derfor ikkje noko departementet har vurdert.

Sjølv om det skal mykje til for at EU grip direkte inn i energimarknaden, står Equinor og andre som sel gass fritt til å inngå langsiktige avtalar til prisar dei sjølv definerer.

Talsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, seier til NRK at dei framleis resonnerer slik dei gjorde i juli. Han uttalte då at deira prioritet var «velfungerande marknader og fri prisdanning».

Equinor svarar Ekspandér faktaboks Magnus Frantzen Eidsvold, Equinor – Equinor er opptekne av velfungerande marknader og jobbar aktivt med å sikre gassleveransar til Europa. Som ein ansvarleg leverandør, er vi også opptekne av at styresmakter har den nødvendige informasjonen om operasjonane våre. Slik forsyningssituasjonen ser ut vil LNG denne vinteren vere prissetjande i Europa og vi observerer at Kommisjonen og medlemslanda har sterkt søkjelys på å auke tilgjengelegheita. Equinor er opptekne av velfungerande marknader og ei fri prisdanning. Marknadsprisar er uttrykk for forholdet mellom tilbod og etterspurnad, og dermed ein del av grunnlaget for tiltak både på etterspurnads- og forsyningssida på kort, mellomlang og lang sikt. Eit pristak kan forsterke ubalansane i energimarknaden Line Voldstad, partnar i DLA Piper Norway – Ein makspris på sal av ei energikjelde frå eitt land (Noreg), vil uansett ikkje løyse problemet. Styresmaktene er generelt skeptisk til prisregulering, nettopp fordi det sjeldan er ei konkurransemessig god løysing, verken på kort eller lang sikt. Det gjer det nemleg mindre interessant å løyse det grunnleggjande problemet: Mangel på kraft. Ellen Bakken, sjeføkonom i Offshore Noreg – Det er no store ubalansar i energimarknadene, og ei av hovudårsakene til det er Putins krig i Ukraina. Prisane blir ekstreme fordi etterspurnaden etter energi i Europa er større enn tilbodet. Eit pristak kan forsterke ubalansane i energimarknadene også framover. Det blir produsert gass på norsk sokkel nær maksimal kapasitet, og eit pristak vil ikkje løyse hovudutfordringa, nemleg å sikre meir energi til Europa. Skal vi løyse hovudutfordringa må det leggjast til rette for at vi kan produsere meir energi, då må det mellom anna sikrast tilgang til attraktivt areal, både for olje, gass og havvind.

Tal frå Gassco, som transporterer gass frå sokkelen til Europa, viser at Noreg eksporterte gasskraft tilsvarande 1246 TWh i 2021. Grafikk: Norsk Petroleum

– U balansar i energimarknadene kan bli større

Under Arendalsveka uttalte Equinor-sjef Anders Opedal at han er kritisk til «løysingar som kjem på plass på Twitter, for å seie det sånn».

Det var ikkje omgåande klart om desse «Twitter-løysingane» omfatta makspris på gass.

Ellen Bakken, sjeføkonom i Offshore Noreg, seier til NRK at eit pristak «ikkje vil løyse hovudutfordringa, nemleg å sikre meir energi til Europa».

– Det er no store ubalansar i energimarknadene, og ei av hovudårsakene til det er Putins krig i Ukraina. Prisane blir ekstreme fordi etterspurnaden etter energi i Europa er større enn tilbodet. Eit pristak kan svekke insentiva til å investere, noko som kan forsterke ubalansane i energimarknadene.