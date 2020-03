Stenger av deler av Bergen sentrum for å flytte bombe fra 2. verdenskrig

Fredag formiddag ble det funnet udetonert sprengstoff ved Skoltegrunnskaien i Bergen sentrum.

Eksperter fra Forsvaret konkluderte raskt med at gjenstanden var en britisk bombe fra andre verdenskrig.

– Det hender jo at man finner gjenstander fra krigen, men det er sjelden det er så store som denne, sier opersjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Nå prøver politiet i samarbeid med Forsvaret å finne den tryggeste måten å destruere bomben på.

FUNNET UNDER GRAVING: Bomben ble funnet under graving inne på det avsperrede kaiområdet, ytterst på Skoltegrunnskaien. Foto: Ingvild Ulset / NRK

I bynært strøk

Skoltegrunnskaien er en utstikkerkai i Bergen sentrum som ligger like ved siden av Bergenhus festning og rett overfor Nordnespynten, hvor blant annet Akvariet i Bergen ligger.

Hellesund sier at planen er å flytte bomben til Kvarven i Laksevåg bydel, som er et tryggere sted å ha den, i løpet av kvelden.

Da må bomben fraktes på båt eller lekter forbi Nordnespynten.

Nordnesparken blir derfor trolig stengt i løpet av kvelden. Det vil også bli noen reguleringer av ferdsel på Nordnes, først og fremst i boliger og gater nær sjøen. Ifølge politiet er det ikke aktuelt å evakuere noen områder.

STORE STYRKER: Både eksperter fra Forsvaret og store styrker fra politiet rykket ut til stedet. Foto: Ingvild Ulset / NRK

– Liten sjanse for at den skal gå av

Forsvaret har opplyst at det er liten fare for at bomben skal gå av under flyttingen.

– Men for å være helt sikker kommer vi nok til å ta noen grep i de nærmeste områdene. Det er jo uheldig å finne sprengstoff i så bynære strøk, sier Hellesund.

Politiet og Forsvaret har tett dialog og holder nå på å planlegge hvordan de skal flytte bomben.

Det er ikke klart enda om bomben skal destrueres i fredag kveld eller lørdag morgen.

Ekkel opplevelse

Det var en gravemaskinfører som oppdaget bomben. Hellesund forteller at det var en ekkel opplevelse for vedkommende.

– Man begynner jo å tenke på om den kunne ha gått av om man hadde gravd på en annen måte.

Han hyller arbeiderne for måten de håndterte situasjonen på.

– Det hender jo at det dukker opp gjenstander sprenglegeme fra krigen. Da er det viktig å ikke røre det fordi at det kan være gammelt og ustabilt. Det er viktig å sperre av området og varsle politiet, sier Hellesund.