Staten blar opp millionar for å erstatte klimaverstingar

– Hurtigbåtane er viktige for ferdsel i Noreg, men fossile hurtigbåtar har svært høge utslepp, faktisk høgare per passasjerkilometer enn fly, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Torsdag braut det ut spontan applaus i Fylkestinget i Vestland då det vart klart at staten sponsar to hurtigbåtsamband i fylket med 50 millionar kroner.

Pengane er ein del av Hurtigbåtprogrammet, som skal gi draghjelp i arbeidet med å redusere utslepp frå hurtigbåtar.

I dag er store delar av den dieseltunge ferjeflåten erstatta med el-ferjer.

Men for den største klimaverstingen – hurtigbåtane – har historia vore ein annan.

I dag er det rundt 200 hurtigbåtar i drift i Noreg, som ureinar ni gonger meir enn personbilar og fire gonger meir enn fly for kvar transportkilometer.

Likevel har hurtigbåt-revolusjonen late vente på seg, trass politiske forsett og vyar.

Årets julegave

– For å nå klimamåla må det kuttast utslepp i alle sektorar på land og på vatn, seier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

For å få fart på omstillinga er det oppretta ei eiga tilskotsordning for hurtigbåtar under Klimasats-ordninga til Miljødirektoratet.

CO₂ i atmosfæren målt i deler per million partikler (ppm) CO₂ i atmosfæren

Trend 280 ca. nivå i år 1700 310 340 370 400 430 1,5-graders-målet 460 deler per million partikler (ppm) ? Trykk for forklaring av deler per million, forkortet ppm 1970 1985 2001 2017 NOAA Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hvorfor er grafen så bølgete? Dette handler om årstider. Om sommeren går mengden CO₂ ned fordi planter og trær tar opp CO₂ fra lufta. Om vinteren dør plantene, CO₂-en slipper ut og grafen går opp. Siden det er mer planter og trær på den nordlige halvkule er det årstidene her som styrer mengden CO₂ i atmosfæren. Hva er problemet med mye CO₂ i atmosfæren? Drivhuseffekten gjør jorden levelig, men mer drivhusgasser, som CO₂, øker denne effekten og gjør jorden varmere. Grafen starter i 1960 fordi dette var året da verden begynte å måle CO₂ systematisk. Det skjedde på Mauna Loa på Hawaii og kurven viser målingene derfra. Før verden ble industrialisert var det rundt 280 ppm CO₂ i atmosfæren (år 1700). Det har forskerne funnet ut ved å analysere iskjerneprøver. Blir det mindre CO₂ i atmosfæren om utslipp kuttes? Nei, ikke umiddelbart. Dersom vi kutter utslipp, vil mengden CO₂ i atmosfæren bare øke langsommere. Nedgangen i utslipp må være stor og vare lenge før vi kan se effekt. Tenk deg at atmosfæren er et badekar og klimagassene er vannet du fyller i. Selv om du skrur igjen kranen blir ikke badekaret tomt for vann. Slik er det med klimagasser og CO₂. Det tar lang tid før CO₂ brytes ned i atmosfæren. Dette er grunnen til at ekspertene ønsker teknologi som suger ut drivhusgasser fra atmosfæren, i tillegg til at vi kutter utslippene. Verdens politikere har bestemt at de vil prøve å begrense oppvarmingen av verden til 1,5 grader, sammenlignet med slik temperaturen var før den industrielle revolusjon. Da må vi holde mengden CO₂ i atmosfæren på under 430 ppm, ifølge FN sitt klimapanel.

Det er frå dette Hurtigbåtprogrammet at Vestland har fått det fylkesordførar Jon Askeland (Sp) omtaler som «årets julegåve».

Han legg til at 50 millionar understrekar «dei forretningsmessig moglegheitene i det grøne skiftet», og at nullutsleppsløysingar for hurtigbåtar no er innan rekkjevidd.

– No håpar eg vi går frå ord til handling, og bestiller nye båtar, seier han.

GLADE: Fylkesvaraordførar Natalia Golis (MDG) og fylkesordførar Jon Askeland (Sp) var eit stor smil over meldinga om at staten løyver 50 millionar til utsleppsfrie hurtigbåtar i Vestland. Foto: Bård Siem / NRK

Dei to sambanda det blir søkt om har berekna CO2-utslepp som svarer til 10.000 personbilar drivne med fossilt drivstoff.

Staten sa i fjor nei til å sponse Vestland med ladepunkt for hurtigbåtar fordi fylket «la lista for lågt».

Den opphavlege ambisjonen var nullutslepps-snøggbåtar med hydrogen som drivstoff, men kravet vart droppa etter råd frå fylkesrådmannen, som meinte risikoen var for stor.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) svarer Ekspandér faktaboks – Hurtigbåtane er viktige for ferdsel i Noreg, men fossile hurtigbåtar har svært høge utslepp, faktisk høgare per passasjerkilometer enn fly. No veit vi at hurtigbåtar kan opererast med utsleppsfri teknologi. Støtta frå Miljødirektoratet til Vestland fylkeskommune tek oss eit steig vidare i klimaomstillinga av hurtigbåtane våre. Den maritime næringa står klar til å levere låg- og nullutsleppsløysingar for hurtigbåtar. Det er aukande interesse for utsleppsfri sjøtransport, både i Noreg og i utlandet, og dette viser til fulle dei næringsmoglegheitene som klimaomstillinga kan skape.

Potensialet for utsleppskutt for hurtigbåtar vart estimert til rundt ein halv million tonn CO₂ fram mot 2030, i rapporten Klimakur 2030. På bilete: klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Kan vere på sjøen i løpet av 2026

Miljødirektoratet reknar at dei nye utsleppsfrie båtane kan vere på vatnet i løpet av 2026.

– Vi håpar å sjå ambisiøse tilbod frå operatørane, seier miljødirektøren.

I Hurdalsplattforma varslar regjeringa krav om låg- og nullutslepp i nye anbod for hurtigbåtar i 2025, og at dei vil kompensere fylkeskommunane for meirkostnader ved å velje låg- og nullutsleppsteknologi ved anskaffingar av ferjer og hurtigbåtar,

Med årets tildeling har Miljødirektoratet delt ut i overkant av 290 millionar kroner til fylka for å jobbe fram låg- og nullutsleppsløysingar for hurtigbåtar.

Lav- og nullutslippsteknologi til sjøs Ekspandér faktaboks Flere teknologier regnes som lav- og nullutslipp til sjøs.

For kortere strekninger er strøm og batteri det mest naturlige alternativet.

og det mest naturlige alternativet. For lengre strekninger er hydrogen og den kjemiske slektningen ammoniakk en mulighet.

og den kjemiske slektningen en mulighet. I tillegg er biogass et alternativ. Biogass medfører, som vanlig gass, utslipp av CO₂. Men fordi gassen kommer fra avfall og andre kilder som regnes som en del av kretsløpet, teller biogass med som en klimavennlig løsning.

et alternativ. Biogass medfører, som vanlig gass, utslipp av CO₂. Men fordi gassen kommer fra avfall og andre kilder som regnes som en del av kretsløpet, teller biogass med som en klimavennlig løsning. I mange tilfeller vil det være aktuelt med en kombinasjon av ulike teknologier. For eksempel kan man ha hydrogendrift med en reserveløsning basert på gass om bord.

I presentasjonen står det: Flying foil med partnerne Brødrene Aa, NTNU og Westcon utvikler et av verdens mest avanserte foildesign for å kutte energiforbruket og bedre stabiliteten til hurtigbåtene. I presentasjonen står det: Selfa med sine partnere Norled, Servogear, Hyon og LMG Marin vil revolusjonere hurtigbåtmarkedet og tenker helt nytt på alle punkter. Helt nytt skrog, nye foiler, lavt energiforbruk og en ny reiseopplevelse er stikkord. I presentasjonen står det: Brødrene Aa med partnerne Westcon og Boreal forsøker, med utgangspunkt i det beste innen katamaranskrog, å gjøre konvensjonelle hurtigbåter utslippsfrie. I presentasjonen står det: Transportutvikling med Siv.ing. Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing tank, Profjord, Siemens og FosenNamsos Sjø på laget ser på mulighetene når konvensjonelt drivstoff byttes ut med nye energibærere. I presentasjonen står det: Med sine partnere Fjellstrand, Bleie Consult og Echandia Marine, vil Rødne skape et konsept som er like enkelt som det er genial. Skulle de lykkes vil de potensielt ha skapt en teknologi som gjør at man må tenke helt nytt.

Rapporten Klimakur 2030 seier det er mogleg å kutte ein halv million tonn CO₂ fram mot 2030 på hurtigbåtrutene.

Om den politiske viljen og dei finansielle musklane er der.

Les også: Staten vil ikkje sponse fylket med ladepunkt for hurtigbåtar

Ein halv million tonn CO₂ svarer til gevinsten med å byte ut 250.000 fossilbilar med elbilar.

– Dette er den beste julegåva vi kunne fått, seier Natalia Golis, som representerer MDG på fylkestinget i Vestland.

Ho viser til at folk langs kysten ønskjer å bruke sjøvegen på miljøvennlig vis, men at dei fyrste stega i klimaomstillinga er dei dyraste.

– Det kostar å vere i front. No skal vi jobbe vidare for at hurtigbåtar kan bli ein miljøvinnar og ikkje ein miljøversting.