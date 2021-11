Staten vil ikkje sponse fylket med ladepunkt for hurtigbåtar

«Batterihybridisering er ikkje eit et naturleg og nødvendig steg for seinare nullutsleppsløysingar», skriv Enova til Vestland fylkeskommune.

Eller med andre ord: Staten seier nei til å sponse fylkeskommunen med ladepunkt for hurtigbåtar – fordi fylket har lagt lista for lågt.

Enova sorterer under Klima- og miljødepartementet og vart oppretta i 2001 for å bidra til å legge om norsk energibruk.

Avslaget kjem etter at fylkeskommunen droppa kravet om nullutslepp i anboda for snøggbåtrutene.

Den opprinnelege ambisjonen var nullutslepps-snøggbåtar med hydrogen som drivstoff, men kravet vart droppa etter råd frå fylkesrådmannen, som meinte risikoen var for stor.

No svarer altså Enova at fylket har tatt for liten risiko og gått for langt i å safe.

Og med det stansar arbeidet med anbodet opp.

Det bekrefter direktør i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø, til E24. Skyss er namnet på «mobilitetseininga» i Vestland og har ansvar for buss, bybane, båt og ferje i fylket.

Støre-regjeringa foreslo denne veka å auke løyvinga til Klima- og energifondet med 300 millionar kroner. Fondet vert forvalta av Enova.

– Kunne hatt ei raskare løysing

Hege Økland er dagleg leiar i NCE Maritime Cleantech, ei næringsklynge for leverandørar av fornybar energi.

Økland meiner det er «veldig alvorleg» at kravet om nullutslepp blei droppa. I tillegg til viktige bidrag til kutt i klimautslepp, er klimakrav i offentlege anbod ein viktig drivar for innovasjon og verdiskaping i industrien, seier ho.

Ho meiner fylkeskommunen kunne fått til samarbeidet næringa har etterspurt på eit tidlegare tidspunkt.

– Hydrogenteknologi kunne vore demonstrert og klar for innfasing når neste kontraktsperiode skal i gang.

Ho etterlyser større klimambisjonar hos fylkeskommunen, og seier dei har «kasta vekk» dyrebar tid i det grøne skiftet.

Hurtigbåtar vert gjerne kalla klimaverstingar, og regjeringa har sett som mål å halvere utsleppa frå innanriks skipsfart og fiske innan 2030 samanlikna med 2005.

Ekspressbåtane forureina ni gonger meir enn personbilar og fire gonger meir enn fly for kvar transportkilometer.

I presentasjonen står det: Flying foil med partnerne Brødrene Aa, NTNU og Westcon utvikler et av verdens mest avanserte foildesign for å kutte energiforbruket og bedre stabiliteten til hurtigbåtene. I presentasjonen står det: Selfa med sine partnere Norled, Servogear, Hyon og LMG Marin vil revolusjonere hurtigbåtmarkedet og tenker helt nytt på alle punkter. Helt nytt skrog, nye foiler, lavt energiforbruk og en ny reiseopplevelse er stikkord. I presentasjonen står det: Brødrene Aa med partnerne Westcon og Boreal forsøker, med utgangspunkt i det beste innen katamaranskrog, å gjøre konvensjonelle hurtigbåter utslippsfrie. I presentasjonen står det: Transportutvikling med Siv.ing. Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing tank, Profjord, Siemens og FosenNamsos Sjø på laget ser på mulighetene når konvensjonelt drivstoff byttes ut med nye energibærere. I presentasjonen står det: Med sine partnere Fjellstrand, Bleie Consult og Echandia Marine, vil Rødne skape et konsept som er like enkelt som det er genial. Skulle de lykkes vil de potensielt ha skapt en teknologi som gjør at man må tenke helt nytt.

– Kan ikkje slå oss til ro med diesel

Marthe Hammer (SV) er nestleiar i hovudutval for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune.

Ho seier fylket ikkje kan slå seg til ro med dieseldrift heilt fram til 2029, og ber om hjelp ovanifrå.

– Om vi skal vurdere å lyse ut anbodet med drift av hurtigbåtar på ny før vi lukkast med nullutsleppspiloten, må vi få pengar frå staten til å gjere det, seier ho.

Det same seier gruppeleiar for KrF i Vestland, Trude Brosvik:

– Vestland fylkeskommune har ikkje dei økonomiske musklane til å ta rekninga aleine.

Silje Ekeland Bjørkly er gruppeleiar for Vestland Høgre.

Om politikarane får signal om statleg støtte til hybride løysingar, vil det avgjere om det er ønskeleg med ei hybridløysing i mellomtida, seier ho.

– Om saka syner at det vil vere best for klimaet om vi ventar på hydrogenløysingar, så kan det vere at vi gjer det.

MÅ HA HJELP: Marthe Hammer (SV) seier fylket ikkje kan slå seg til ro med dieseldrift heilt fram til 2029, og ber om draghjelp ovanifrå. Foto: Atle Markeng / NRK

LES OGSÅ: Han pendlar med båt kvar dag – fortviler over treige batteribåtar

Regjeringa varslar krav

I Hurdalsplattformen varslar regjeringa krav om låg- og nullutslepp i nye anbod for hurtigbåtar i 2025.

Regjeringa vil også kompensere fylkeskommunane for meirkostnader ved å velje låg- og nullutsleppsteknologi ved anskaffingar av ferjer og hurtigbåtar, seier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen (Sp).

– Vi er opptekne av å støtte opp om fylkeskommunane og ser fram til dialog med dei om korleis tilskotsordningane fungerer og om vi eventuelt bør gjere endringar i desse for å få til overgangen til null- og lågutslepps hurtigbåtar.

UNDER UTVIKLING: Hurtigbåter er klimaverstinger. Nå utvikles nye båter slik som denne, hvor utslippene går i null og norsk næringsliv er oppfinner. Illustrasjon: Selfa