Sprengt testkapasitet i Bergen – politiet bistår i køen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen legevakt er fullbooket, og det er ingen ledige timer der i dag eller i morgen.

I stedet må folk som mistenker smitte, teste seg ved drop-in-stasjonen i Fyllingsdalen, melder kommunen.

Nå er politiet sendt opp til Fyllingsdalen.

– Det var meldt om kø bort mot Oasen, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

Det er om lag en kilometer fra testsenteret i de gamle lokale til Biltilsynet på Spelhaugen.

Politiet har en bil på stedet, ifølge Mjelde.

– Vi må sørge for at vi får løst opp trafikken dersom det har vært en floke, men vi håper at politiet kan avslutte snart, sier hun.

Skyldes nedstenging

Der er det nå rundt tre timers ventetid for å få en test, skriver Bergensavisen, som meldte om at politiet var satt inn først.

Personer med symptomer blir prioritet i køen. De som er i karantene oppfordres til å vente med å teste seg.

– Pågangen for å teste seg for korona på Bergen legevakt er for tiden stor, skriver fungerende legevaktsjef Annette Corydon i en pressemelding.

ETTERSLEP: Etatsdirektør Brita Øygard i Bergen kommune mener at den store pågangen på teststasjonen i Fyllingsdalen, skyldes nedstengingen etter at ansatte der ble kullosforgiftet. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Varsler nye tiltak

Etatsdirektør Brita Øygard i Bergen kommune tror nedstengingen av teststasjonen etter at ansatte ble kullosforgiftet, fører til den store pågangen.

– Vi har hatt en periode med nedstenging på grunn av luftkvaliteten. Det måtte gjøres en del. Nå har vi et etterslep av folk som vil teste seg. Samtidig har vi et høyt smittetrykk, sier Øygard.

Bergen kommune ba politiet om hjelp til å håndtere pågangen i går. De skal hindre at det står biler i kø på fylkesveien, mens Røde Kors håndterer køen ned mot teststasjonen.

Bergen kommune har varslet pressekonferanse klokken 15 i dag, der de vil fortelle om nye tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.