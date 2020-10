Bergen stenger teststasjon på grunn av kullosforgiftning hos ansatte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen kommune opplyser om kullosforgiftningen i en pressemelding onsdag. Flere ansatte får tilsyn av lege på legevakten.

Disse skal ha lett til moderat kullosforgiftning. Symptomene varierer fra hodepine, kvalme, svimmelhet og forvirring, sier legevaktsjef Dagrun Lichausen.

– Flere av våre ansatte har fått symptomer på kullosforgiftning. Vi har også gått med CO-målere som har slått ut, sier hun.

Kullos er en svært farlig gass som gjør at kroppen ikke tar opp oksygen. Gassen verken lukter eller smaker. Blant annet kan denne dannes i eksos fra biler.

– Vi tenker at den kommer fra bilene fra de som kommer for å teste seg, sier Linchausen.

Ventilasjonsalegget på teststasjonen var ute av drift, forteller hun. Kommunen jobber nå med å fikse anlegget.

Ber ansatte sjekke seg for kullosforgitning

Teststasjonen åpnet 8. oktober i de gamle lokalene til biltilsynet på Spelhaugen i Fyllingsdalen.

Stasjonen skulle erstatte drop-in-stasjonen på Laksevåg. Da de åpnet pekte kommunen på at teststasjonen stasjonen var godt egnet i vinterhalvåret, og var tilrettelagt for ankomst med bil.

Ansatte på teststasjonen skal ha vært utstyrt med CO-alarmer, ifølge Linchausen.

Allerede fredag gikk en av disse alarmene, og kommunen bestemte seg for å ta færre biler inn i teststasjonen.

– Vi fikk rapport i dag tidlig om at folk hadde symtomer i går. Da stengte vi ned, sier Linchausen.

Testkapasitet på legevakten

Kommunen skriver at legevakten har ledig kapasitet, og ber innbyggere som skal teste seg for koronavirus om å ringe koronatelefonen eller bestille time på nettet.

– Vi stenger ned i dag og ber alle ansatte om å komme ned for sjekk, og jobber med å finne en løsning for å fortsette testingen under trygge forhold, sier Linchausen.