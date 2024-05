– For foreldre som veit dei har mindreårige i sentrum, kan det vere greitt at dei tar kontakt med dei og får kontroll på kor dei er, og om dei eventuelt er rusa. Og i så måte prøve å få dei heim.

Det seier politioverbetjent Bjarte Rebnord på operasjonssentralen til NRK. Han seier nasjonaldagsfeiringa i Bergen sentrum har gått veldig bra fram til i ettermiddag.

– Dei siste timane har me hatt ein del slagsmål og tillaup til slagsmål i Bergen sentrum.

I fjor var mange ungdommar i alderen 15 til 20 år overstadig rusa på stoff og alkohol og laga bråk midt i Bergen sentrum på ettermiddag og kveld. Resultatet blei i fleire tilfelle slagsmål.

I Bergen hadde både politiet og 17. mai-komiteen i år budd seg på det verste før feiringa av nasjonaldagen. Politiet er i år langt meir synlege i bybildet enn tidlegare.

Men, slagsmål blei det i Bergen likevel.

Politiet til stades på Torgallmenningen i Bergen. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Samlar seg folk

Klokka 18.35 var det slagsmål i Strandgaten. Politiet hadde fleire einheitar på veg, og det skulle vere mange involverte.

Tidlegare, rundt klokka 18.00, var det slagsmål i Vågsallmenningen. Politiet rykka ut med fleire einheitar og fekk kontakt med fleire partar. Fleire personar var involverte. Det var meldt om kasting av bord og stolar.

Tidlegare har det også vore slagsmål i Nedre korskirkeallmenningen i Bergen. Seinare på dagen blei også ein annan person sett i drukkenskapsarresten.

Politiet seier at det har vore slagsmål der alt frå to til ti personar har slåst. Det skal vere unge folk, gutar i alderen 16 til 25 år som barkar saman.

– Det samlar seg mykje folk, men kor mange som er involvert i slagsmåla er vanskeleg å seie, seier Rebnord.

Politiet heller ut alkohol på Torgallmenningen i Bergen. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Tar dei mest aktive

Det har også vore slagsmål både på Torgallmenningen og i Marken. På den sistnemnde har politiet tatt med seg fem personar.

– Når politiet kjem, er det ofte desse som har vore involvert som spreier seg, så blir det nye tillaup til slagsmål på neste gatehjørne, seier Rebnord.

Morgenprosesjon, flaggtog og prosesjon roleg for seg. Utan spesielle hendingar som politiet måtte ta tak i. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Politiet vil vere tydeleg til stades dei neste timane.

– Me håper at ved å ta inn dei mest aktive, og det legg kanskje ein dempar vidare. Så får me ta det som måtte komme utover kvelden, seier Rebnord.

Det var i år lagt opp til program på Torgallmenningen i Bergen for å unngå fyllekalas.

– Det er sett i verk for at barn og familiar framleis skal trivast her, Anders Vottestad i politiet i Bergen rundt klokka 13.00.

Anders Vottestad i politiet i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Fleire har svima av

Nasjonaldagsfeiringa såg ut til å gå roleg for seg i fleire byar, men nokre meldingar blei det.

Det har vore varmerekordar fleire stader, og politiet i Oslo har sete inn enda fleire ressursar enn tidlegare.

– 17. mai-feiring i varme bunader og dressar, saman med alkohol og mange menneske har ført til at fleire rett og slett har gått i bakken, sa innsatsleiar Thomas Johannesen ved Oslo universitetssjukehus til NRK.

Over 9000 personar har feira dagen på Bislett stadion, men det skal ha gått roleg for seg.

Mange var samla på Bislett stadion for feiring på 17. mai. Foto: NRK

Johannesen sa dei ventar fleire hendingar i Oslo utover dagen.

– Ikkje noko meir enn vanleg, men me opplever i år at me må sjå til fleire mindre mindreårige enn tidlegare, sa han.

Trøbbel fleire stader

I Østfold har det vore tillaup til slagsmål, og politiet var på staden. Dei har også fått nokon pip om høg musikk frå frukostar og russen, men seier folk må tole litt ekstra på nasjonaldagen.

Fredrikstad har politi som samarbeider med utelivsbransjen og kommunen for å førebygge. Politiet håpa at foreldra tok eit tydeleg ansvar i forkant, men der har politiet beslaglagt fleire hundre liter alkohol frå mindreårige.

I Møre og Romsdal har ein del fulle og aggressive folk blitt bortvist frå sentrum eller frå utestader. Politiet fekk melding om at ein sint russ hadde hoppa i sjøen i Ålesund sentrum. Personen blei henta opp av vatnet og vist vekk frå utestaden i eitt døgn.

Førebudd i fleire byar

17. mai-komiteen i Stavanger har hatt tett dialog med både politi og serveringsstadar og sett vakthald, skjenkereglar og volum på agendaen.

I Trondheim oppmoda 17. mai-utvalet folket til å vise omsyn.

I Tromsø har komiteen hatt dialog med restaurantane som har valt å utsette skjenkestart til langt utpå dagen.

Den tidlegare ordføraren i Bergen for Høgre har i år gått hardt ut mot fyll på nasjonaldagen.

– Klart eg reagerer når du ser grøftefyll på 17. mai, som er barnas dag og familiens dag. Det er ikkje ein dag kor ein rølpar rundt og er drita. Eg vil ikkje ha eit sånt Bergen, sa Trude Drevland.