Kan bli den finaste 17. mai på 50 år

– Mykje sol! Det kan bli den varmaste 17. mai på mange år.

Slik oppsumerer statsmeteorog Jon Smits 17. mai-vêret i Noreg.

Ifølgje Meteorologisk institutt vil det vere overskya berre heilt nord i Finnmark og på Spitsbergen. Temperaturane ligg an til å bikke 20 grader så langt nord som Troms.

– Best bunadsver blir det kanskje i Longyearbyen der 2000 personar feirar 17. mai. Her blir det overskya ver og temperaturar like under null grader, seier han.

I Sør-Noreg blir det mykje sol, men kanskje ikkje skyfritt overalt.

– Sør i landet blir det truleg temperaturar rundt 25 garder og nokre stader over dette.

NYDELEG VER: Slik ser det ut frå Fløyen i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Spent på om det blir rekord

Han seier det blir spennande å følgje med utover dagen.

– Den varmaste temperaturen nokon gong er i Gvarv i Telemark i 1980. I går var det faktisk 28,5 grader i Steinkjer, så det blir spennande å følge med på temperaturen utover dagen.

Han trur fleire meteorologiske stasjonar kan sette nye «personlege» rekordar.

Og totalt sett når det gjeld både temperatur og nedbør må vi tilbake til 1973 for å finne ein like fin 17. mai som i år.

– I 1973 var det berre bitte litt regn i Noreg, så dette året bryner seg litt på denne.

Gode råd

Og med ein varm dag dei fleste stader i Noreg, er det viktig å tenke på å få i seg mest mogleg væske.

– Helst utan altfor mykje med alkohol. Og hugs på solkremen. Det gjeld særleg dei som er i fjellet. Dei må passe ekstra på for der er UV-strålinga ekstra høg, seier John Smits.

PÅ FJELLET: Morgenstund på Aurlandsfjellet 1350 m.o.h. med utsikt ned mot Aurlandsfjorden og Flåm inst i fjorden, fortel Jan Christian Jerving som har sendt dette biletet. Foto: Jan Christian Jerving

Endringar i pinsa

Resten av pinsa blir truleg ikkje like fin i delar av Noreg. Lengst nord blir det regn frå Finnmark til Møre og Romsdal, medan lenger sør i Noreg blir det sol pinseaftan.

1. pinsedag endrar vinden seg slik at det blir lågare temperaturar,

– Det blir- bygevêr og snøgrensa vil falle kraftig, og det kan bli sludd og snø heilt ved kysten i Troms og Finnmark og i høgda i Nordland. Det blir regn i Trøndelag og Møre og Romsdal, men ein god del sol i resten av Sør-Noreg

2. pinsedag held fram med byer lengst nord i landet.

– Sørover blir det vekslande ver. Det blir framleis ein god del sol i resten av Sør-Noreg, men temperaturen kan falle.

Ver obs på brannfaren

Og med ein 17. mai og ei pinsehelg som ser veldig bra ut vêrmessig, så har Smits ei påminning til folk.

– I Sør-Noreg er det tørt etter lange periodar med tørt ver. Så pass på ved bruk av open eld ute. Ta grillinga på ein sikker stad, oppmodar han.

ÅLESUND: Festpynta og glade folk i 17. mai-tog. Foto: Olaug Bjørneset / NRK