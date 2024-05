Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Nesten 10.000 mennesker forventes å samle seg på Bislett Stadion for å feire 17. mai, noe arrangørene kaller "norgeshistoriens største 17. mai-fest".

Dagen kan bli en av årets hittil varmeste, med temperaturer som kan overstige 25 grader.

Arrangørene har forberedt seg på varmen med fire store vannstasjoner med gratis vann og flere skyggesteder rundt arenaen.

Oslos kommunelege, Miert Skjoldborg Lindboe, anbefaler folk å spise mye is, drikke mye brus eller vann og begrense alkoholinntaket for å unngå overoppheting og dehydrering.

Sikkerheten er også prioritert, med et helseteam og politi til stede, samt 120 vakter og 350 ansatte for å sikre at sikkerheten er godt ivaretatt.

Stabssjef i Oslo-politiet, Harald Nilsen, sier at de har god kontroll før nasjonaldagen og et godt samarbeid med de som står bak store arrangementer på 17. mai. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det var trangt om plassen i køen utafor Bislett stadion i Oslo i ettermiddag.

Tusenvis skal feire nasjonaldagen.

Arrangementet «den store festen» har solgt 9500 billetter og er utsolgt.

Det er to typer bordpakker folk har kjøpt.

Den billigste koster 5500 kroner og da får ti personer to drikkeenheter.

For det dyreste bordet følger det med tre liter champagne og 1,5 liter rosévin. Dette er også for 10 personer som må ut med 12.000 kroner.

Inne på stadion er det langbord på langbord som dekker hele gressmatta og banen rundt. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Mange har på seg varme bunader i ull. Det kan bli varmt i sola når gradestokken nærmer seg 25.

– Vi har gode planer for det.

Det sa kreativ leder i Eik Event, Philip Bøckmann, som står bak storfesten til NRK tidligere i uka.

Tusenvis synger nasjonalsangen på Bislett stadion Du trenger javascript for å se video.

Tiltak i varmen

Han fortalte også om planer for fire store vannstasjoner med gratis vann på fire sider av arenaen.

Folk strømmer til vannstasjonene.

I tillegg er det gjort planer om flere skyggesteder hvor man skal kunne ta seg en pause fra den stekende solen.

Etter både champagne-frokost og lange køer inn til 17. mai-feiringen kan det hende folk er tissetrengte.

Men kun seks minutter etter at dørene ble åpnet var det allerede lange køer til toalettene.

Mange står i kø ved doene. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Og når nesten 10.000 mennesker skal samle seg så er sikkerheten viktig å ha i orden.

– Det er et helseteam og politi til stede. I tillegg er det 120 vakter og 350 på jobb for å sørge for at sikkerheten er godt ivaretatt, sa Bøckmann.

En halv million i sentrum

Ifølge oslopolitiet er det rundt 500.000 personer som befinner seg i eller rundt Oslo sentrum denne nasjonaldagen.

Hittil har det likevel gått stille for seg, ifølge operasjonsleder Line Skott.

– Det har ikke vært meldt om noen uønskede hendelser, sier hun til NRK.