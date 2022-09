Ny EU-avgift aukar presset mot Noregs straumprofitt

Marius A. Nilsen (Frp)

– Skattetrykket for olje- og gassnæringa på norsk sokkel er allereie svært høgt og inntektene frå næringa mogleggjer velferdssamfunnet vårt. Det heng ikkje på greip at EU skal diktere norsk energipolitikk ved å påleggje selskapa eit endå høgare skatte- og avgiftsnivå på grunn av høge gassprisar. Her forventar eg at regjeringa klart og tydeleg avviser forslag frå EU som grip inn i sjølvråderetten over sokkelen. Det er ikkje norske skattebetalarars ansvar å subsidiere energi til land som i fleire år har ført ein uansvarleg energipolitikk. Noregs aller viktigaste bidrag til dei allierte nabolanda våre i Europa er å leite, produsere og eksportere meir olje og gass. Det vil anna haldt likt auke energimengda, få ned prisane og redusere europeiske lands avhengnad av russisk gass. Dessverre har Støre og Vedum late SV få gjennomslag for å utsetje 26. konsesjonsrunde og med det leiting etter olje og gass i nye felt. Dette er ikkje berre djupt usolidarisk med Europa, men vedtaket gir også auka makt til dei som no bruker energi som pressmiddel mot europeiske land.

Nikolai Astrup (H)

– Det er mange ulike forslag som no blir vurderte, og Noreg må bidra konstruktivt i alle diskusjonar om korleis hushald og næringsliv kan få hjelp til å handtere dei ekstreme prisane på gass og kraft som heile Europa no lid under som ei følgje av krigen i Ukraina. Eg forventar at den norske regjeringa har tett kontakt med EU-kommisjonen og tonegivande europeiske land om alle tiltak som kan ha noko å seie for Noreg. Det er vanskeleg å ta stilling til ei solidaritetsavgift før vi har sett det konkrete forslaget.

Sofie Marhaug (R)

– Dette legg eit press på Noreg. Og det utfordrar forteljinga om at norsk energiproduksjon er eit slags solidaritetsprosjekt. For det er det ikkje, verken eksport av vasskraft eller olje og gass; det er handel. Kraft- og petroleumstoppane tener store pengar på krisa. Eg meiner norske politikarar bør diskutere korleis vi kan setje ned prisane her heime (makspris på straum) så vel som å diskutere fastprisavtalar eller andre løysingar for å dempe dei høge prisane utanfor landegrensene.

Fredrik Mellem, Generalsekretær i Europabevegelsen

– Det er antakeleg få i Noreg som meiner at vi som nasjon bør utnytte krigen i Ukraina eller energikrisa i Europa til å fylle vår frå før velfylte statskasse. «Krigsprofitør» er ikkje eit omgrep som går for å vere kledeleg i Noreg. Her er det heller ikkje berre snakk om enkelte selskap, men at Noreg samla sett og nordmenn står fram som krigsprofitørar. Det kan vi ikkje stå for. Det er bra at EU-kommisjonen no legg fram forslag om ei felles handtering av krisene. Det absoluttet siste vi treng no er at alle landa i Europa prøver å lage sine eigne fikse løysingar. Det vil fort resultere i at landa kvar for seg lagar ordningar som rammar dei respektive nabolanda på uheldige måtar. Det kan starte ein politisk konkurranse i nasjonalistiske og proteksjonistiske tiltak. Det ville vore det stikk motsette av kva landa i Europa treng no.