Spørsmålet om vindkraft har lagt eit slør over sommaridyllen i vesle bygda Sløvåg i Gulen ytst i Sogn. Eit av verdas største selskap, General Electric (GE), vil plassere Noregs største vindturbin i området.

Havvindturbinen GE Haliade-X vil bli 285 meter høg og skal stå på land. Planen er at turbinen skal plasserast på Wergeland Gruppa sitt industriområde, og at den skal testast og sertifiserast for den opne marknaden.

Skal vere i drift fram til 2050

Stemninga har ikkje vorte betre etter at enkelte naboar har vorte oppringte og tilbydd ein million kroner. Alternativt kan dei få ein halv million kroner og 20.000 kilowatt gratis straum i året.

Dersom dei ikkje skriv under på avtalen før 1. oktober, vil dei ikkje få kompensasjon. Planen er at turbinen skal vere i drift fram til 2050.

NOREGS HØGASTE: Her ser vi ein testturbin for havvind i Amsterdam. Ein liknande som vil bli 285 meter høg kan komme i Sløvåg i Gulen. Planen er at det skal stå der til 2050. Foto: Multiconsult/Wergeland Gruppa

– Fullstendig uetisk

Ein av dei som reagerer sterkast på framgangsmåten er Jarle Halsvik. 69-åringen vil få den enorme havvindturbinen rett i synsfeltet mot kveldssola 900 meter frå huset sitt. Her har han budd heile livet.

– Dei prøvar å kjøpe seg goodwill ved hjelp av pengar. Det er fullstendig uetisk, seier han. Halsvik har takka nei til tilbodet.

– Kan du tenkje deg å leve i ein slik støy? Vi får jo ikkje sove om natta, forklarer han.

HER: Her på Wergeland Gruppa sitt industriområdet vil General Electric (GE) i Sløvåg i Gulen bygge ein 285 meter høg havvindturbin. Foto: Bård Siem / NRK

Kritisk professor

Professor emeritus i statsvitskap, Harald Baldersheim, meiner framgangsmåten er uetisk og bidreg til å korrumpere den lokaldemokratiske prosessen.

– Eg kan forstå at det kan vere freistande å få eit slikt tilbod, men eg synest det er eit forsøk på å stagge eller målbinde lokalpolitikken. Dette er å bestikke privatpersonar med privat kompensasjon. Det vil påverke lokalpolitikken og dei lokale debattane dersom ein del av dei råka allereie er kjøpt og betalt ut av debatten, seier han.

KRITISK: Professor emeritus Harald Baldersheim meiner det er uetisk å tilby naboar pengar under føresetnad at dei skriv under ein kontrakt. Det vil gjere det nærast umogleg for dei å kritisere prosjektet i ettertid, meiner han. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Baldersheim peikar også på at pengeutbetalingane kan føre til at kommunestyret ikkje legg så strenge føringar på vindturbinen som dei elles ville gjort.

– Skaper uhyggeleg stemning

Heller ikkje Gulen-ordførar Hallvard Oppedal (Sp) har sans framgangsmåten.

– Det å knyte pengar til at du skriv kontrakt, bidreg til å skape ufred og ei uhyggeleg stemning i bygda. Det verkar mot si hensikt og eg er sterkt imot det, seier ordføraren.

Dersom GE verkeleg hadde ønskt at dei som opplever ulemper med vindturbinen skulle få erstatning, ville dei ikkje gått fram slik, meiner Oppedal.

– Då ville alle fått erstatning uansett om ein skriv under på eit brev på førehand eller ikkje, seier han.

Saka skal snart opp til politisk behandling i Gulen kommunestyre. Oppedal er usikker på kva han skal meine.

– Vi vil ha ein grundig prosess der alle skal få god tid til å kome til orde. Per no har eg ikkje bestemt meg, seier han.

DÅRLEG STEMNING: Gulen-ordførar Hallvard Oppedal (Sp) meiner General Electric (GE) sin framgangsmåte skaper uhygge og dårleg stemning i bygda. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Avviser kritikken

General Electric nektar å stille til intervju, men i ein e-post til NRK avviser selskapet kritikken. GE viser til at dei har valt eit område for turbinen som vil «påverke naboane minst mogleg». Og at det «ikkje er uvanleg i slike prosessar» å gje kompensasjon til dei næraste naboane.

Vidare peikar selskapet på at tilbodet inneheld «absolutt ingen krav eller forpliktingar knytt til kva naboane kan sei eller gjere».

Det blir også påpeika at det trengst turbinar med høgare effekt for å gjere utbygging av havvind økonomisk lønsamt.

Vindturbinen vil åleine kunne levere straum til heile industriområdet i Sløvåg, samt til 3–4000 husstandar.

– Ikkje ulovleg

General Electric får delvis støtte frå jussprofessor Johan Giertsen. Han fortel at denne type avtalar ikkje er uvanleg og at dei ikkje er i strid med lovverket.

– I dette tilfellet må naboane ta stilling til om dei vil ta imot kompensasjon eller om dei vil seie nei til tilbodet, seier han.

Dersom naboane seier nei til å skrive under, kan dei på eit seinare tidspunkt gå til rettsapparatet og krevje kompensasjon.

– Naboane opplever at GE sin framgangsmåte er uetisk. Forstår du det?

– Ja, eg forstår at dei kan oppleve det slik. Men det er usikkert om naboane vil få meir igjen ved å seie nei til tilbodet, seier Giertsen. Han råder dei til å søkje hjelp hos ein advokat.