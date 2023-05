For 25. gang er det duket for årets store prisutdeling i kjendis- og TV-bransjen. Den stjernespekkede festen går av stabelen i Grieghallen i Bergen. Der leder Niklas Baarli publikum og de nominerte gjennom festkvelden.

Beste reality:

VINNER: «Love IRL», TVNorge og Discovery+

«Korps United», TV 2

«Kompani Lauritzen: Tropp 1», TV 2

«Gift ved første blikk», TVNorge og Discovery+

– Det er et viktig datingprogram for folk som kanskje ikke er så flinke til å date, sier Malin Falch.

Malin Falch og Stinius Maurstad fant kjærligheten på Love IRL Foto: Alvilde Flaa / NRK

Beste karakterdrevne dokumentarserie:

«Reddet», TV 2

«Mina, Lilje og meg», TV 2

VINNER: «Hodet i klemme», NRK

«Demenskoret», NRK

– Dette er en annen type stress enn den jeg vanligvis føler på før kamp, tuller Morten Thoresen før prisutdelingen.

Morten Thoresen og Fritz Aanes Foto: Alvilde Flaa / NRK

Årets kjendisdeltager:

Olaf Tufte for «Mesternes Mester», NRK

Tim Kristian for «Good Luck Guys», Prime Video

Calle Hellevang- Larsen for «Ikke lov å le på hytta», VGTV

VINNER: Aleksander Sæterstøl fra «Farmen Kjendis», TV 2

– Jeg har ikke forberedt noen tale, smiler Aleksander Sæterstøl han takker TV 2, seg selv og foreldrene.

Alexander Sæterstøl med Gullruten i hånden Foto: Tuva Åserud / NTB

Beste konkurransedrevne reality:

«Mesternes mester», NRK

VINNER : «Kompani Lauritzen», TV 2

«Forræder», TV 2

«71°nord - Team», TVNorge og Discovery+

– Nå har vi fått den tre år på rad, nå er det påtide at noen andre får den, sier Kristian Ødegård rett før de vinner fjerde pris.

Kompani Lauritzen på scenen for å motta prisen Foto: Tuva Åserud / NTB

Årets nye deltager:

Line fra «Vennejakten», NRK

VINNER: Malin og Stinius fra «Love IRL», TVNorge og Discovery+

Jan Runar Eliassen for «Demenskoret», NRK

Maria Voss for «Robinsonekspedisjon», Viaplay

Malin Falch og Stinius Maurstad rett etter de vant Gullruten for årets nye deltager.

Årets nyskapning:

VINNER: «Calles gale verden», TVNorge og Discovery+

«Erlend og Steinar hjelper deg», TVNorge og Discovery+

«Fotball-VM 2022», NRK

Calle Hellevang-Larsen kom med et rungende takk til salen da han vant Gullruten for årets nyskapning. Foto: Tuva Åserud / NTB

Beste TV-dokumentar:

«Vegg vegg vegg», Viaplay

VINNER: «Trond Giske - Makta Rår», NRK

«RAHČAN - Ellas opprør», NRK

«Alt for Norge», Netflix

Regissør Håvard Rustnes takker alle kvinnene som har stått fram med sine historier.

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram:

«UT», TVNorge og Discovery+

«Supernytt», NRK

«NRK Debatten», NRK

VINNER: «Norge bak fasaden», TV 2

Programlederne Kadafi Zaman og Janne Amble takket TV for deres satsning på undersøkende journalistikk. Foto: Tuva Åserud / NTB

Beste birolle:

Lisa Stokke for «Vi lover et helvete», NRK

Vivild Falk Berg for «Pørni», Viaplay

Ebba Jacobsen Öberg for «Pørni», Viaplay

Mari Hauge Einbu for «Nede», Viaplay

Mariann Holde for «Made in Oslo», Viaplay

VINNER: Jakob Oftebro for «Kids in Crime», TV 2

– Jeg trodde jeg bare skulle stjele denne, tuller Oftebro mens han snakker om prisen han holder i hånden.

Beste programleder - reality og livsstil:

Mads Hansen for «Forræder», TV 2

Halvor Bakke, Ole Rosén-Lystrup og Torkel Gjerset for «Eventyrlig oppussing», Viaplay

Tom Stiansen for «71°- Team», TVNorge og Discovery+

VINNER: Martin Johnsrud Sundby for «16 ukers helvete», TVNorge og Discovery+

– Det er litt morsomt at dette er den første prisen jeg har fått i mitt liv etter så mange år på ski, smiler Martin Johnsrus Sundby.

Han røper til NRK at han ikke hadde forberedt takketalen i forkant. Han hadde aldri trodd at han som var så kamerasky skulle ende opp som programleder.

– Hvem hadde sett for seg dette? Ganske sykt at folk turte å ta sjansen på meg, sier en lettrørt Sundby etter å ha mottatt prisen.

Martin Johnsrud Sundby trodde konkurranseinstinktet kom til å vise seg om han ikke vant. Foto: Alvilde Flaa / NRK

Årets grønne produksjon:

«MESTERNES MESTER», NRK

«Farmen Kjendis», TV 2

«Made in Oslo», VIAPLAY

VINNER: «Kuppel 16», NRK

Vinnerne er tydelige på at de tar i mot prisen med stor ydmykhet.

Beste skuespiller:

Henriette Steenstrup for «Pørni», Viaplay

Maria Austgulen for «Nede», Viaplay

VINNER: Pia Tjelta for «Made in Oslo», Viaplay

Kristian Repshus for «Kids in Crime», TV 2

Thorbjørn Harr for «Etterglød», NRK

Nina Ellen Ødegård for «Etterglød», NRK

– Fy faen, dette hadde jeg helt på ordentlig ikke trodd, sier en tydelig overrasket Pia Tjelta.

Pia Tjelta vant prisen for årets beste skuespiller. Foto: Tuva Åserud / NTB

Beste barne- eller ungdomsprogram:

«Snøbarnas juletime», NRK

«Russebussen», TV 2

«Maks gass», NRK

VINNER: «Et hav av muligheter», NRK

Programmet der tretten ungdommer – både med og uten funksjonsnedsettelse, tar over skuta Christian Radich vant årets beste barne- eller undomsprogram

– En spesiell takk til alle løvemammaer og løvepapper som må stå i mange utfordringer, sier serieskaperen i takketalen.

Beste programleder - nyhet, sport eller aktualitet:

Tobias Rysstad og Salamatu Kamara for «Supernytt», NRK

VINNER: Fredrik Solvang for «NRK Debatten», NRK

Atle Bjurstrøm og Ingerid Stenvold for «Dagsrevyen», NRK

Ingrid Halstensen for «Champions League-finalen», TV 2

– De som ikke vil komme på debatten skal vite at det er ikke verre enn å komme å svare på spørsmålene, utfordrer Fredrik Solvang i takketalen.

Fredrik Solvang vant prisen for Beste programleder. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Beste dokumentarserie:

«UXA - Thomas Seltzers Amerika», NRK

«Mr. Good? Gåten Eirik Jensen», Netflix

VINNER: «Martine», TVNorge og Discovery+

«Direktøren», TV 2

Skaperne kommer med en stor takk til familien til Martine.

Beste programleder - underholdning:

VINNER: Selma Ibrahim for «MGPjr 2022», NRK

Rima Iraki for «Festen etter fasten», NRK

Erlend Mørch og Steinar Klouman Hallert for «Erlend og Steinar hjelper deg», TVNorge og Discovery+

Ingrid Gjessing Linhave for «demenskoret», NRK

Selma Ibrahim er ikke tilstede under Gullruten. I videoen som er spilt inn i forkant blir hun veldig overrasket over at hun vinner.

– Hæ, har jeg vunnet? Jeg må ringe familien min.

Beste livsstilsprogram:

VINNER: «Søvnløs», VGTV

«Rydderevolusjonen», TV 2

«Lisenskontrollen og skeive», NRK

«Et hardt liv med Ronny», TVNorge og Discovery+

– Som den pessimisten som jeg er, tror jeg ikke at jeg vinner, sier Linnea Myhre til NRK rett før prisutdelingen.

Hun avsluttet takketalen med en oppfordring:

– Tørr å be om hjelp!

Linnea Myhre Takker kjæresten Emil Gukild i talen etter å ha vunnet Gullruten for beste livsstilsprogram Foto: Alvilde Flaa / NRK

Beste dramaserie:

«Pørni», Viaplay

«Made in Oslo», Viaplay

VINNER: «Kids in Crime», TV 2

«Ammo», TV 2

Serieskaperen takker Østfold og Viken.

Jakob Oftebro spiller i serien "Kids in crime". Foto: Tuva Åserud / NTB

Publikumsprisen:

Morten Thoresen fra «Hodet i klemme», NRK

«Bordtenniskameratene», VGTV

«Demenskoret», NRK

Julian Rassat fra «Kompani Lauritzen: Tropp 1», TV 2

Beste humorprogram:

«Nede», Viaplay

«Karpe: Ferdig, men ikke kom og tørk», NRK

«Ikke lov å le på hytta», VGTV

«Calles gale verden», TVNorge og Discovery+

Beste underholdningsprogram: