Overraskande vending: Dommen i fjordsøksmålet vert utsett

Marius Dalin, MDG

– Det er sjølvsagt synd at ein ikkje får ei avklaring no. Ei utsetjing kan tyde på at dette er ei vanskeleg juridisk nøtt og det gir godt håp om at ein kan vinne saka eller få ein dom som i alle fall langt på veg gir medhald og gode sjansar for å vinne i neste rettsinstans. For denne dommen kjem truleg til å bli anka uansett utfall.