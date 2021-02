Fridalen skole i Bergen har vært preget av dype konflikter og splittelser i ledelsen og lærerstaben.

I fjor sommer kunne NRK avsløre at 17 av 42 lærere hadde varslet kommunen om dårlig miljø for både lærere og elever på skolen.

– Dette er mitt valg. Forrige skoleår tenkte jeg at dette kunne bli siste skoleår fordi jeg har jobbet her i 24 år. Da er det på tide å finne noe annet, sier Monsen til NRK.

Han mener timingen er god til å slutte som rektor, og at kritikken fra lærerne har hatt medvirkende årsak. Avgangen er i samarbeid med Etat for skole, forteller etatsdirektør Frode Nilsen til Bergens Tidende.

– Det har vært ekstra press og mye kjør i mediene, noe som gjør at vi har hatt vanskeligheter med å få arbeidsro. Det har vært krevende å stå i og er nok en medvirkende årsak til at jeg fremskynder avgangen, sier rektoren.

– Har samarbeidet

Lærerne som varslet for rundt ett år siden var bekymret for flere ting. Blant annet var lærerne kritiske til elevenes opplæringstilbud, det psykososiale miljøet for elevene og et arbeidsmiljø i oppløsning.

Skolen har vært preget av høye mobbetall. Samtidig har det vært gjennomtrekk i lærerstaben.

Lærerne manglet tillit til rektoren, og flere lærere oppga til NRK at de hadde sluttet eller hadde planer om slutte på det høye konfliktnivået. Flere mente problemene ikke ble skikkelig tatt tak i av rektoren og ledelsen.

STOR SKOLE: Fridalen har rundt 500 elever for 1.–7. trinn i Årstad bydel i Bergen. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Har du blitt oppfordret til å slutte?

– Nei. Jeg har vært veldig åpen og samarbeidet med etaten gjennom året selv om det har stormet rundt oss. Men jeg har ikke tidligere ønsket å slutte før en ny rektor er på plass. Det er ikke noe mer dramatisk enn det, sier Monsen.

Også foreldre har vært bekymret for mobbehåndteringen og ustabilitet i lærerstaben. I tillegg har flere foreldre av barn på skolen vært kritisk til det de mener er en uheldig sammenblanding av pinsemenigheten Salt og skolen, ifølge Vårt Land.

Til BT har rektoren avvist en slik sammenblanding.

Rektoren har sin siste arbeidsdag fredag 12. februar 2021.

Uenig i kritikken

Skolen fikk hard kritikk fra Statsforvalteren i Vestland i 2019 etter at det ble oppdaget at flere punkter på opplæringsloven var brutt. Åtte måneder senere hadde skolen ikke klart å rette opp i lovbruddene.

Forrige måned var problemene på Fridalen skole tema i utvalg for Barnehage, skole og idrett. I etterkant haglet kritikken av skolen og mot etaten, meldte Bergens Tidende.

Rektoren har tidligere beklaget at skolen ikke har lyktes i å håndtere alle elevsaker, men er ikke enig kritikken om problemene ikke har blitt tatt tak ifra tidligere lærere på skolen.

– Jeg er ikke enig at det er verre enn noen gang, fordi de kjenner ikke status per nå. Det blir påstandene som blir hengende uimotsagt og påstandene er lite konkrete. Vi har jobbet systematisk, jevnt og trutt for å bedre oss. Det er mange faktorer som bidrar til godt arbeidsmiljø, og den enkelte ansatte har et personlig medansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø, sier rektoren.