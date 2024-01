Rektor i mobbesak: Bad lærarar helse på elevar etter arbeidstid

Foreldra til eleven ved den aktuelle skulen har gitt rektor fritak for tausheitsplikt.

Oppsummert skriv rektor at det er ulike oppfatningar av saka og at dei aktuelle lærarane ikkje kjenner seg igjen i at dei ikkje helsar og er lite imøtekomande.

Ifølge rektor kjenner dei aktuelle lærarane til saka og ønsker ikkje å bli kontakta direkte. Ho skriv også at dei ikkje ønsker å kommentere saka.

Her er svara frå rektor på ein del av spørsmåla NRK stilte:

– Eg reknar med du kjenner godt til sakspapira og dei ulike innspela som har kome både frå foreldra og Statsfovaltaren i Vestland. Er det sider ved denne saka som er viktig å få fram, frå din ståstad?

– Rektor har hatt samarbeid med foreldre og Statsforvaltaren for å kome til gode løysingar i saka.

– Statsforvaltaren skriv mellom anna at det tek for lang tid frå du som rektor får varsel, i desember 2022, til du går vidare med saka. «Ved slik mistanke skal rektor varsle skuleeigar, noko vi ikkje kan sjå er gjort her», skriv Statsforvaltaren. Har du noko kommentar til dette?

– Skuleeigar vart varsla pr. telefon etter at Statsforvaltaren hadde påpeika at det ikkje var gjort tidleg nok.

– På eit tidspunkt våren 2023 kan eg lese frå sakspapira at du som rektor har samtalar med fleire av lærarane, "som ikkje kjenner seg igjen i N.N (namn på elev) si oppleving av dei vaksne". Kan du utdjupe dette? Dersom nokon av lærarane ønsker å seie noko rundt dette spørsmålet, så vil eg gjerne at dei set ord på det.

– Skulesjef og rektor ynskjer ikkje og opne for at lærarane skal utdjupe noko i denne saka. Saka har vore behandla av administrasjonen. Kan ikkje utdjupe kva dei tilsette meiner i personalsaker, men som generell kommentar kan rektor seie at: «Dei kjenner seg ikkje igjen i den måten dei blir framstilte».

– Kor avgjerande var informasjonen du fekk frå lærarane, på dette tidspunktet, for at de "..ikkje finn grunn til å sette inn tiltak knytt til N.N si oppleving av dei vaksne"? (sitat frå brev frå Statsforvaltaren)

– Ikkje avgjerande men viktig i høve det å få begge sidene i ei sak vart høyrt. TILTAK var orientering i høve korleis tilsette møter foreldre i jobbsamanheng. Visste i starten ikkje kven av personalet det var som ikkje helste.

– Ved to høve meiner Statsforvaltaren at de ikkje gjer nok i forhold til denne saka. Det første handlar om at plikta til å undersøke ikkje er oppfylt. Det andre handlar om at aktivitetsplanen for N.N blir avslutta for tidleg. Kva er din kommentar til dette?

– Etter første runde med å svare på tilbakemeldingane frå Statsforvaltaren, vart det gjort nye undersøkingar. I samtale med eleven kom det fram at han kjende seg trygg på dei fleste tilsette, men at han ikkje kjende alle like godt. Det er ikkje så rart sidan det er enkelte tilsette som berre er sporadisk inne som støtte for klassen, til dømes assistentar som er med i eit fag ein kort periode. Det vart difor bestemt, som eit tiltak i aktivitetsplanen, at kontaktlærar skulle halde fram med jamlege samtalar med guten for å sjå om det kunne kome fram at eleven kjende seg utrygg, ignorert eller oversett av dei tilsette han sa han ikkje kjende så godt. Dette har vore eit tiltak også utover hausten til planen vart avslutta etter evalueringsmøte med elev, føresett, kontaktlærar og rektor. På evalueringsmøtet sa guten at han har det bra på skulen. Han er trygg på dei vaksne han har rundt seg, dette var og den oppfatninga føresette hadde.

– Opplever du som rektor at det er vanskelegare å oppfylle undersøkings- og aktivitetsplikta når det er snakk om hendingar som involverer tilsette, samanlikna med hendingar som involverer andre elevar?

– Alle saker er ulike. Den eine saka er ikkje vanskelegare enn den andre. Eg som rektor går inn i sakene etter kvart som dei kjem og fylgjer prosedyrane så godt det let seg gjere.

– Det kan sjå ut som du endrar bodskapen litt i kommunikasjonen med Statsforvaltaren etter sommaren. Her skriv du mellom anna: «Rektor ynskjer og å informere om at 1 av dei tilsette som ikkje har vore imøtekomande overfor N.N og familien utanom skuletida no ikkje lenger jobbar ved skulen.» Her blir det meir slått fast som eit faktum at ein av lærarane ikkje har vore imøtekomande. Har du ei anna forståing av eventuelle hendingar etter sommaren, samanlikna med tidlegare?

– Eg skulle kanskje ha skrive……SOM FORELDRA MEINTE….ikkje har vore imøtekomande overfor N.N og familien utanom skuletida. Bodskapen til Statsforvaltaren er ikkje endra, men dette var ei orientering om at denne personen ikkje lengre skulle jobbe på skulen, og såleis ikkje var ein del av oppfølgingsarbeidet. Aktivitetsplanen hadde to tiltak:

1. Orientere tilsette om å vere like imøtekomande med alle elevane våre.

2. Samtale med eleven.

Begge delar vart gjennomførte slik det var skrive i aktivitetsplanen.

– Det blir også gjennomført eit allmøte der du som rektor må minne lærarane på at ein bør helse og vere imøtekomande, også når ein er ferdig på arbeid. Var bakgrunnen for dette møtet at du meinte konkrete hendingar hadde funne stad?

– Det var ikkje mitt inntrykk at dei tilsette ikkje er like imøtekomande overfor alle elevar. Eg som rektor har ikkje opplevd det, eg har ikkje fått nokon andre tilbakemeldingar frå foreldre om dette, men for å følgje opp innmeldt sak valde eg å seie dette på eit fellesmøte som ei kort påminning til dei tilsette. Skulen har fellesmøte kvar veke der ein tek opp ulike faglege og pedagogiske saker.

– Er det di oppfatning i dag, som rektor, at enkelte tilsette ved skulen ikkje har helst/vore imøtekomande overfor den konkrete eleven?

– Mi oppfatning er at dei tilsette helsar og er imøtekomande overfor alle elevar. Eleven har ikkje fortalt om slike episodar på skulen eller på fritida. Eleven opplyser at han har det bra, 9A-saka er avslutta.