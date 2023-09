Stemmen i telefonen høres fortvilet ut.

– Skolen ringte og beklaget. De sa det ikke var nok personale til stede. Oskar hadde ligget nede mens han ble sparket. Han hadde grått. Hvorfor var det ingen voksne der! De hadde jo sagt de skulle passe på!

Men skolen hadde ikke passet godt nok på denne dagen.

Hvorfor var det så mange slike dager?

Ett barn er ett for mye

58.000 barn blir mobbet i Norge, ifølge ferske beregninger fra NTNU. Barn som blir krenket, truet eller stengt ute. Slått, sparket eller spyttet på.

Loven er klinkende klar: 58.000 barn er 58.000 for mange. Skolene har plikt til å sørge for at ingen barn mobbes. De har plikt til å lage en plan med tiltak for å hjelpe.

Men gjør skolene det?

En undersøkelse NRK har gjort, viser at bare et fåtall av elevene som blir mobbet får slik hjelp av skolen.

La oss se på hva som skjedde med ett av disse barna – gutten vi kaller Oskar.

Hjemme ved kjøkkenbordet sitter han og storesøster og spiser frokost.

Oskar

Første gang Oskar ble utsatt for vold, var rett etter skolestart i første klasse.

Læreren hans hadde rukket å notere seg at den lille gutten jobbet rolig ved pulten, at han strevde litt med påkledningen i garderoben og at det han hadde gjort i Skoleboka og Multi 1 var ok.

Den lille gutten gikk på skole i en kommune på Østlandet som hadde hatt høye mobbetall ved enkelte skoler.

Oskar lirker en nystekt pannekake over på asjetten. Sier litt veslevoksent:

– Jeg husker ikke hva vi skal ha på skolen i dag. Først må jeg se på ukeplanen.

Storesøster bryter inn: – I første klasse så jeg noen som var slemme. De ville fange Oskar og så slå ham.

– Jeg vil ikke snakke om det, sier Oskar bestemt og bytter tema:

– Jeg elsker koteletter. Alt som er kjøtt elsker jeg! Og pannekaker!

Men det Oskar elsker mest, er å teste ut ting i laboratoriet sitt.

– Når jeg blir stor, skal jeg finne opp en vaksine, sier han stolt.

Så er det ikke tid til flere pannekaker. Skolesekken er sist ut kjøkkendøren. Mor ser etter dem gjennom vinduet, de er på vei til skolebussen.

– Jeg har vært så redd, sier hun. Tårene presser på. – Så ofte har jeg bare ventet på beskjed fra skolen ... om at noe forferdelig har skjedd.

Mobbetall øker kraftig

Hvem hadde vel holdt ut slag, spark, krenking og erting på jobben? De voksne er beskyttet av arbeidsmiljøloven.

Skolebarna har sin egen lov:

Skolene har såkalt nulltoleranse mot mobbing. Likevel øker mobbetallene kraftig på alle trinn i skolen, særlig blant de yngste elevene. På femte trinn har antall elever som sier de blir mobbet økt fra 10,7 prosent til 12,5 prosent det siste året.

Hvor mange blir egentlig mobbet i Norge? Ekspander/minimer faktaboks NRK har bedt NTNU Samfunnsforskning, som har ansvaret for analysen av Elevundersøkelsen, om å estimere hvor mange elever i grunnskolen som blir mobbet i dag. Det er kun 5.-10. trinn som årlig svarer på Elevundersøkelsen. Tallene viser at 57.768 barn og ungdom blir mobbet i skolen. Da er tallmaterialet vasket for useriøse svar, samtidig som man har gjort et estimat for mobbetallene på 1.-4. trinn basert på mobbetallene fra 5. trinn. NRK har valgt å inkludere disse tallene for å fange alle klassetrinn. Tallestimatet har steget fra 45.225 i skoleåret 2019 - 2020 til 57.768 i 2022 - 2023.

Så hva må skolene gjøre, ifølge loven?

Heng med nå, for dette er viktig:

Hvis en skoleansatt får mistanke om eller vet at et barn ikke har det trygt eller godt på skolen, har den plikt til å:

Varsle rektor

Undersøke hvorfor

Iverksette tiltak og evaluere dem.

Det hele skal nedfelles i en plan for å få slutt på mobbingen.

En slik plan kalles aktivitetsplan – eller en såkalt 9A-sak.

I 2017 kom en revisjon av opplæringsloven som påla skolene dette.

– Loven ble skjerpet fordi man så at skolene ikke jobbet systematisk nok og ikke fulgte elevene godt nok opp, sier førstelektor i pedagogikk Kari Stamland Gusfre.

Men det finnes ingen tall på om skolene oppretter 9A-saker.

Ved skolen til Oskar er det få av dem. Selv om meldinger om vold og utagering er mange.

Vold i første klasse

Første gang Oskar ble angrepet, var i et friminutt. Oskar løp i skolegården, han skjønte at noen var etter ham. De fanget ham og gikk løs på ham.

Morgenen etter gikk mor rett til rektor.

– Jeg ville vite hvem det var! Jeg ville at hen skulle si unnskyld til gutten min, og jeg ville snakke med foreldrene. Men rektor sa at dette ikke var mulig. Jeg fikk bare beskjed om ikke å blande meg, hevder hun.

NRK har konfrontert rektor med denne påstanden som sier at hen ikke har anledning til å kommentere enkeltsaker.

Mor og skolen var enige om at det viktigste var at dette ikke skjedde igjen.

Men det gjorde det. Det gikk noen uker. Så ble Oskar tatt på nytt.

For andre gang skrev læreren et formelt varsel om utrygt skolemiljø til rektor.

I begge varslene beskrives vold mot Oskar:

– Oskar prøvde å gjemme seg, men han ble fanget. Så gikk hen løs på ham. – Det er sparking, dytting, erting. Oskar opplever at de voksne ikke ser det. Mor sier han ikke vil på skolen.

(Varslene er anonymisert.)

Skolen bestemte at en lærling skulle følge med på Oskar i friminutt der kontaktlærer ikke var ute.

Men skolen opprettet ingen 9A-sak, slik loven krever.

– Skolen gjorde ingenting i starten, sier Oskars mor.

Det er flere enn Oskar som opplever det samme.

Få 9A-saker

Det finnes ingen oversikt over antall 9A-saker i norske skoler, altså skolemiljøsaker der det er opprettet en skriftlig plan.

Derfor har NRK hentet tallene fra hver enkelt kommune. 80 prosent av kommunene har oppgitt tall til NRK.

De viser at mange elever blir mobbet, mens det er relativt få 9A-saker.

I skoleåret 2021/2022 opprettet skolene minst 11.000 9A-saker, ifølge NRKs undersøkelse.

Samtidig ble rundt 47.000 barn mobbet i Norge, ifølge et estimat fra NTNU Samfunnsforskning. I år er estimatet økt til 58.000 barn.

Tallene fra skoleåret 2021–2022 viser én plan for hvert fjerde barn som blir mobbet i Norge.

Over tre år viser tallene at titusenvis av barn som mobbes, aldri får en ordentlig plan med tiltak for å få slutt på mobbingen.

I NRKs undersøkelse sier nærmere halvparten av kommunene at de ikke har grunn til å tro av mobbesaker oversees.

Elevene selv oppgir det motsatte. Halvparten av dem sier skolen enten ikke vet om mobbingen, eller at de vet, men ikke gjør noe med det.

Om NRKs undersøkelse Ekspander/minimer faktaboks Opplæringsloven sier at skoler må lage en aktivitetsplan - en såkalt 9A-sak - dersom et barn ikke har det bra på skolen. NRK har hentet inn tall på aktivitetsplaner ved norske skoler. Rundt fire av fem kommuner har valgt å oppgi tallene til NRK. De viser at skolene laget minst 11.500 9A-saker i fjor. Samtidig viser estimat at rundt 47.000 elever ble mobbet samme år. Enkelte kommuner opplyser til NRK at tallene for skoleåret 2019 - 2020 er usikre på grunn av kommunesammenslåingen 01.01.2020. Noen kommuner medgir også at de har fått bedre rutiner de senere årene. Tallet for antall elever som blir mobbet er et estimat fra NTNU Samfunnsforskning gjort med data fra Elevundersøkelsen. Det er kun 5.-10. trinn som svarer på undersøkelsen. Derfor er de lavere trinnene basert på tallene fra femte trinn. NRK har valgt å inkludere disse tallene for å fange alle klassetrinn, slik at tallene kan sammenlignes med antall innrapporterte aktivitetsplaner. Tallene viser et gap mellom elever som blir mobbet og antall aktivitetsplaner for å få slutt på mobbingen.

Hvordan kan det være et så stort misforhold?

– Veldig mange elever som opplever mobbing, får ikke en slik plan. Det bekymrer meg, men det overrasker meg ikke. Det sier mobbeombudet i Agder, Tone Martha Sødal.

Hun tror mange barn og unge ikke tør å si ifra om mobbing til skolen. Det er en utbredt frykt for å «snitche» – et annet ord for å sladre.

– Andre barn og ungdom forteller meg at de har prøvd å si fra, uten at det har skjedd noe. Og så er det høyst varierende hva skoleansatte kan om loven, sier hun.

Det er mobbeforsker Kari Stamland Gusfre enig i.

– Det er krevende for skolene å avdekke mobbing. Skolene må ha rett kompetanse og gode systemer. Hvis mobbing ikke avdekkes, får man heller ikke gjort noe med det. I noen tilfeller så vet skolene om mobbing, men de undersøker ikke sakene godt nok og treffer derfor ikke med tiltakene de iverksetter, sier Gusfre.

Hva er egentlig mobbing? Ekspander/minimer faktaboks Utdanningsdirektoratet har de senere årene utvidet mobbebegrepet. Her er eksempler på hva som kan defineres som mobbing: å bli baksnakket

å få spredt et rykte om seg

å bli holdt utenfor

å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil

å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt

å bli slått, dyttet eller pirket på

å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt

å ikke få være med i grupper på sosiale medier

å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting

å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer

at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne

Foreldre vet ikke om loven.

Etter hvert ville ikke Oskar gå på skolen. Han ble kvalm og hadde vondt i magen.

– Han følte seg så trist. Han hadde ingen å leke med og følte seg alene, forteller mor. – Det er veldig sårt å føle at jeg ikke kan hjelpe min egen sønn.

I skolens dokumenter står det at Oskar blir ertet, dyttet og truet flere ganger i første klasse. Det står også at mor tok kontakt med skolen igjen og igjen. To ganger varslet lærere formelt til rektor om utrygt skolemiljø for Oskar. De skal også ha varslet muntlig.

I en periode ringte skolen, ifølge moren, flere ganger i uken og sa at hun måtte komme og hente sønnen.

– Jeg har ofte tenkt at jeg må slutte i jobben for å passe på Oskar selv, sier hun.

Til slutt gikk moren til politiet. Men der fikk hun beskjed om at det ikke var noe politiet kunne gjøre for sønnen. Så fikk hun høre om opplæringslovens § 9A. Den kjente hun ikke til fra før.

– Da gikk jeg rett til rektor og sa at jeg hadde hørt om 9A og ville opprette en sak, forteller moren.

Først etter ni måneder lagde skolen en aktivitetsplan, en 9A-sak, for Oskar. Ifølge loven er fristen fem dager.

Ett av tiltakene i planen var at en voksen alltid skulle passe på gutten. Men det skjedde ikke.

Oskar ble lagt i bakken. Igjen. I skolens dokumenter beskrives det som skjedde: – Mor forteller om blåmerker på halsen etter kvelertak, spark og slag.

Moren forteller at skolen ringte henne og at hun dro fra jobben øyeblikkelig.

– Hvilket syn møtte deg da?

– Ahh ... Stemmen brister. – Jeg var så sint og trist og følte meg maktesløs. Jeg klarte ikke hjelpe ham, sier hun.

– Varslene er håndtert.

NRK tar kontakt med rektor ved skolen til Oskar. Vi ønsker svar på hvordan hen har fulgt opp varslene fra lærere og foreldre. Rektor henviser til kommunalsjef for oppvekst, Anne Kristin Svendsen.

– Hva gjorde skolen i etterkant av varsler om utrygt skolemiljø for Oskar?

– I denne saken har vi kontakt med og følger opp den enkelte elev og dens foreldre. Utover dette kan vi ikke kommentere detaljer i en sak om et spesifikt barn, svarer Svendsen.

– Hvorfor tok det ni måneder før han fikk en aktivitetsplan?

– Det er en vurdering fra sak til sak hvilke varsler som utløser behov for en egen aktivitetsplan. Varslene i denne saken er håndtert og vurdert. Utover det kan vi ikke kommentere ting som går på et enkelt barn.

Varslene som forsvant

NRK får kontakt med flere lærere på skolen. De forteller at utagering, trusler og krenkelser preger hverdagen for flere av barna på skolen. Ingen av dem tør å stå frem.

– Jeg savner at varslene tas på alvor, sier en av dem.

På skolen til Oskar har lærere meldt fra til rektor rundt 160 ganger om vold, utagering og krenkelser det siste skoleåret. Det er over 4 meldinger i uka.

– Hen kliner til, holder den andre fast – Jeg ser plutselig at hen har tatt kvelertak. – Jeg prøver å beskytte hen og stoppe volden. – Hen hadde så vondt etterpå.

NRK er kjent med innholdet i meldingene. De omfatter både varsler for barn og avviksmeldinger om hendelser mot lærere. Hendelsene og personene er anonymisert.

De beskriver slag, spark, biting, spytting. Barn som truer og krenker andre barn eller voksne. Lærere som bryter sammen når de kommer hjem.

Flere av varslene har ingen dato. Dermed er det umulig å vite hvor lang tid som går før tiltak settes i gang.

Noen av varslene er borte fra skolens internsystem. Dermed er det ingen spor etter hva barna har vært utsatt for.

Hva er skolens ansvar? Ekspander/minimer faktaboks Skoler plikter å undersøke all mistanke om mobbing, og sette inn tiltak om en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette kalles «aktivitetsplikten»: Alle som arbeider på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.

Skolene skal undersøke all mistanke om mobbing, og sette inn tiltak når en elev ikke har det trygt og godt.

Skolen skal lete etter og sette inn egnede tiltak så lenge eleven ikke har det trygt og godt på skolen.

Alle tiltakene skal dokumenteres i en «aktivitetsplan», som er skolens arbeidsdokument i slike saker.

For ni elever har skolen opprettet en 9A-sak. Det er altfor få, mener lærerne vi snakker med.

– Varslene blir ikke fulgt opp av ledelsen. Den viser liten kompetanse og vilje til å ta tak i dette. Vi blir sittende med all jobben selv, forteller læreren til NRK.

– Tøffere hverdag for flere barn og voksne.

Kommunalsjef Anne Kristin Svendsen mener at de fleste av varslene følges opp.

– Mange av varslene løser vi på lærernivå. Vi undersøker og iverksetter strakstiltak, og vi informerer de foresatte. Andre varsler ender opp i en aktivitetsplan. Her er vi nå i en prosess hvor vi gjennomgår og vil endre noe på rutinene våre.

– Hvorfor ser dere behov for å gjennomgå og endre rutinene?

– Vi ser at det er noen svakheter med dagens rutiner og prosedyrer, noe som også blir bekreftet etter tilsynet fra statsforvalteren hvor de så på kommunes arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.

– Hva er grunnen til at bare ni elever har fått aktivitetsplan sist skoleår?

– Her vil vi se på rutinene våre og ha en ny gjennomgang med alle ansatte slik at vi sikrer at vi sitter med lik forståelse, uavhengig av hvilken rolle vi har på skolen.

– Hvorfor er noen av varslene borte?

– Dette er ukjent for kommuneledelsen og noe vi vil se nærmere på, svarer Svendsen.

Kommunalsjefen vurder at skolemiljøet er godt, noe hun sier hun tror både ansatte og foresatte stiller seg bak. Men innrømmer at skolen, som ellers i landet, opplever tøffere munnbruk, mer vold og trusler fra elever mot andre elever og mot ansatte.

– Vi jobber forebyggende hver eneste dag. De ansatte hos oss legger stor innsats i dette arbeidet, og de er dyktige. Vi ser at en del barn, også blant de minste, sliter med å regulere følelsene sine. De kan bli fysiske og utagerende. Det kan gå ut over både voksne og barn dessverre.

– Nest billigste skole i landet

Lærere forteller til NRK om spinkle ressurser og elever som ikke får oppfylt sine rettigheter som retten til spesialundervisning.

– Jeg føler jeg er helt utbrent. Jeg orker ikke dette mer. Jeg orker ikke at jeg går hjem hver dag og føler at jeg ikke har gjort en god nok jobb. Samtidig skryter kommunen av hvor billige vi er i drift, utbryter hen oppgitt.

Før sommeren la kommunen ut en post på Facebook om skolene:

«På skole er kommunen nummer to i landet på billigste drift. Samtidig viser analysene gode tall på læringsutbytte, trivsel og kompetanse»

Samme dag kom statsforvalteren med en tilsynsrapport om skolene i kommunen.

Den var kritisk på flere punkter:

Ifølge rapporten oppfyller ikke kommunen regelverket på alle områder:

Skolene har ikke gode nok rutiner for å varsle om utrygt skolemiljø.

Skolene dokumenterer heller ikke når de oppretter en aktivitetsplan.

Hva er en aktivitetsplan? Ekspander/minimer faktaboks Opplæringslovens § 9A slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø Hvis en skole får kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt, skal skolen straks undersøke hvorfor og deretter lage en plan med egnede tiltak. En slik plan kalles en aktivitetsplan.

Rapporten viste til at mobbetallene i kommunen er høyere enn i resten av landet.

– Kommunen viser til at skolene er billige i drift. Hvordan påvirker det arbeidet med skolemiljøet i kommunen?

– Vi har få ressurser i kommunen, og dette merkes godt i skole. Dette er et faktum som er kjent for alle politikere, FAU-ene, tillitsvalgte, administrasjonen og blant de ansatte. Til tross for dette har vi høy kvalitet i skolene våre. Jeg mener også at vi har et godt arbeidsmiljø, svarer Svendsen.

Svendsen sier at ledelsen ikke kjenner seg igjen i alle deler av fremstillingen og vil samtidig minne om at taushetsplikt og fagetiske hensyn begrenser skolens mulighet til å omtale alle sider ved skolemiljøsaker.

– En siste sjanse

Hjemme hos Oskar har foreldrene bestemt seg for å gi skolen en siste sjanse. Fungerer det ikke nå, vurderer de hjemmeskole for sønnen.

I sommerferien hadde han gruet seg. Var redd for at de andre ville le av ham og dytte som før.

Men så kom høsten. Oskar fikk ny lærer.

Så langt har det gått ganske bra.