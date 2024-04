Regjeringen innrømmer: Barn ble ikke ble beskyttet godt nok i pandemien

Regjeringen innrømmer at barn og sårbare grupper ble for hardt rammet av koronatiltak.

Det kom frem da regjeringen la frem sin redegjørelse for håndtering av pandemien i dag.

– Vi må erkjenne at vi ikke klarte å beskytte sårbare grupper tilstrekkelig, og da særlig barn, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fra Stortingets talerstol.

Redegjørelsen sammen med beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), blir trolig noe av det siste Kjerkol gjør som helseminister.

Kjerkol viste spesifikt til hvordan inngripende tiltak bidro negativt inn mot barns helse og sikkerhet. Hun mener dette er noe vi i dag ser ettervirkningene av.

– FN har meldt om at pandemien førte til en økning i alle former for vold, også overgrep, mot barn og kvinner, sa Kjerkol og la til:

– Vi ser dessverre en utvikling der barn og unge, og unge voksne, rapporterer om en økning i psykiske plager. Vi må anta at dette kan kobles til pandemien, sa Kjerkol.