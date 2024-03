Regjeringa får kritikk for å ha dikta opp «eventyrskog»

Anne Kristin Førde, ordførar i Bremanger kommune

– Vi ser at Kommunal- og distriktsdepartementet skriv i utgreiinga si at «Kommunen viser til at det er vedteke frivillig skogvern av to lokalitetar av naturtypen boreonemoral regnskog i kommunen, og at lokaliteten ved Inste Bårdvikneset ikkje er ein av desse». Det var ikkje meint slik frå vår side, men vi ser at dette var misvisande slik det er formulert i brevet vårt 20.10.2022.

Det kommunen meinte å peike på var at det var to skoglokalitetar i kommunen som har blitt verna etter at registreringa av regnskog vart gjort i 2016, men at lokaliteten ved Inste Bårdvikneset med rik boreonemoral regnskog, ikkje har vore foreslått verna. Det var nemnt for å vise til at det er vedteke vern av skog i kommunen etter at denne lokaliteten var registrert.

Sidan dette ikkje var nemnt i departementet si vurdering av saka, men berre nemnt i utgreiinga under dei ulike instansane sine synspunkt/merknader og referert til som kommunen sin uttale under vurdering etter naturmangfaldlova, rekna vi ikkje med at denne informasjonen har hatt verknad for utfallet av saka.

Kommunen har difor ikkje gjort noko for å rette opp denne misforståinga.