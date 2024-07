Barneminister Kjersti Toppe sier til NRK at barnevernet er i en akuttfase, og at staten derfor vil fortsette å kjøpe institusjonsplasser fra private aktører.

– Men vi er nødt til å få opp grunnberedskapen der det offentlige selv i mye større grad kan ta imot barna med de største behovene, sier Toppe og legger til:

– Vi har sagt at dette er en langsiktig omstilling. Beredskapen var veldig dårlig da vi overtok regjeringsmakten.

– Opposisjonen og næringen mener dere driver symbolpolitikk som gir uforutsigbarhet og kritiske kapasitetsproblemer på bekostning av sårbare barn. Hva sier du til det og hvorfor vil dere fase ut de private aktørene fra barnevernet?

– Det er ikke symbolpolitikk. Vår plan er en ny retning for institusjonsbarnevernet. Dette er både en politisk og faglig vurdering. Vi har derfor øremerket midler til å styrke offentlige institusjoner fordi at det å ikke gjøre det, vil være å legge ut barn på anbud for å få et tilbud fra private og noe tilfeldig aktører, sier Toppe og tilføyer:

– Det er en situasjon vi ikke kan fortsette med. Det ville ha vært som at vi i helsevesenet hadde kun privatdrevne akuttmottak eller legevakter.

– Med tanke på kapasitetsproblemene som nå er, hvor noen barn plasseres i fengsel i mangel på institusjonsplass, har du noe du vil si til barna som rammes?

– Dette skulle ikke skjedd. Vi jobber hardt for at det skal bli en ordning med gode omsorgsplasser i barnevernet som kan ivareta barn på en mer forsvarlig måte, slik at andre barn ikke opplever det samme.