Ungdom løslates fra varetekt: – Veldig bekymret

– De står i fare for å begå ny kriminalitet. Personer står i fare for å bli utsatt for kriminalitet av de som er løslatt, sier politimester i Oslo Ida Melbo Øystese.

NRK har møtt politimesteren for å snakke om ungdomskriminaliteten som øker i hovedstaden.

Gjerningspersonene blir stadig yngre og det er lavere terskel for bruk av vold, forteller hun.

– Jeg blir veldig bekymret.

Politimester Ida Melbo Øystese mener dette må tas på alvor og etterlyser en bredere debatt. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Når en ungdom over 15 år er siktet i en straffesak, kan politiet be om varetektsfengsling.

Hvis for eksempel bevis kan gå tapt eller ungdommen kan gjøre noe alvorlig galt igjen.

Det finnes ti fengselsplasser for mindreårige under 18 år her i landet.

De brukes mest til varetekt.

– Det er jo ikke sånn at unge mennesker skal sone i voksenfengsel. Så her har vi rett og slett et kapasitetsproblem i hele landet.

Oslo-politiet opplever at kriminelle gjengangere må løslates for å gi plass til andre ungdommer som er siktet for mer alvorlig kriminalitet.

– Det skjer relativt ofte.

Her er et eksempel

Det er april i Oslo.

En 16 år gammel gutt blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Politiet har siktet ham for grov ulovlig bevæpning på offentlig sted og for å ha hatt med skytevåpen å gjøre. Han er tidligere dømt for det samme.

Allerede før han fylte 15, var han en kjenning av politiet.

Nå er han også tiltalt for blant annet vold.

Oslo tingrett lander på at 16-åringen skal varetektsfengsles. To ganger blir fengslingen forlenget. Men etter siste fengslingsmøte i mai, blir gutten løslatt.

16-åringen må gi plassen sin til en 17-åring som har gjort noe mer alvorlig.

I flere andre saker har tingretten landet på løslatelse eller kortere tid i varetekt.

Det er pekt på plassmangel ved ungdomsenheten i Eidsvoll.

De unge har vært siktet for blant annet drapsforsøk, grov kroppskrenkelse og frihetsberøvelse.

Kan bevege seg fritt

Ungdom som slippes fri fra varetekt, kan i utgangspunktet bevege seg fritt.

– Når man løslates fra politiets varetekt, har man full bevegelsesfrihet, sier politiadvokat Hanna Kaplon i Oslo-politiet.

Politiadvokat Hanna Kaplon er etterforskningsleder i mange straffesaker som handler om ungdomskriminalitet. Foto: Politiet

Men det er noen tiltak politiet kan sette i gang.

– Politiet kan ilegge meldeplikt, eventuelt oppholdsforbud i enkelte områder eller besøksforbud dersom vilkårene for dette er oppfylt, sier Kaplon.

Barnevernet tar ikke automatisk over ansvaret for oppfølgingen av ungdom som løslates fra varetekt.

Hvis det skal settes inn tiltak, må det gjøres et akuttvedtak.

Ungdommene kan bli plassert i en akuttinstitusjon.

I slike tilfeller kan institusjonen innskrenke ungdommenes rett til å bevege seg fritt.

– Institusjonen kan for eksempel låse døren eller kreve at barnet har følge av institusjonsansatte utenfor institusjonen. De kan også nekte barnet besøk eller å bruke telefon, sier avdelingsdirektør Elin Mangnes i Barne- og familieetaten i Oslo.

– Barn får hverdagen sin ødelagt

Når barn og unge begår kriminalitet, går dette som oftest utover andre barn og unge.

Politimesteren frykter konsekvensene av løslatelser.

– Når vi ikke får løftet ut det ene barnet som begår alvorlig kriminalitet mot andre barn, så er det veldig mange barn som får hverdagen sin ødelagt.

Hun mener dette må tas på alvor og etterlyser en bredere debatt.

– Det handler ikke bare om den enkelte gjerningspersonen. Dette barnets beste.

– Men det handler også om å ta vare på alle de barna som blir utsatt for kriminalitet.

Flere barn opplever kriminalitet Ekspander/minimer faktaboks Antallet barn og unge under 18 år som utsettes for kriminalitet, øker i Oslo. 1497 barn hadde opplevd dette ved utgangen av mai. Det er en økning så langt i år på 14,4 prosent.

Kriminalomsorgsdirektoratet

Antall mindreårige som er innsatt i norske fengsler, har økt markant de siste to årene, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

– Økning innebærer at flere mindreårige har hatt opphold i ordinære fengsler pga. kapasitetsmangel ved ungdomsenhetene, sier avdelingsdirektør Heidi Bottolfs.

Domstolen bestemmer om det er grunnlag for varetektsfengsling.

Kriminalomsorgens ansvar er å sikre tilstrekkelig plasser for mindreårige.

Heidi Bottolfs er avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, (KDI). Foto: Trygve Indrelid / Trygve Indrelid

– Kriminalomsorgsdirektoratet mener at det er for få plasser til mindreårige per i dag og at det er sannsynlig at denne trenden fortsetter, sier Bottolfs.

Høy terskel

Justisdepartementet innrømmer at det til tider har vært mangel på egne fengselsplasser for ungdom.

– Det er først og fremst «toppene» det er vanskelig å ta unna med det antall plasser ved ungdomsenhetene som finnes i dag, sier statssekretær John-Erik Vika (Sp).

Han understreker at terskelen er høy for å fengsle barn og unge under 18 år.

John-Erik Vika er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Rune Kongsro / Justis- og beredskapsdepartementet

– Etter FNs barnekonvensjon kan pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av barn bare benyttes som en siste utvei og for kortest mulig tidsrom.

Han vil ikke svare konkret på om departementet vil opprette flere fengselsplasser for ungdom.

– I statsbudsjettet for 2024 prioriterte regjeringen om lag 11 millioner kroner til en utvidelse av Ungdomsenhet øst på Eidsvoll med to plasser, som nå er i bruk, sier Vika.

– Ikke vits å be om varetekt

Ifølge Oslos politimester har mangelen på fengselsplasser ført til en høyere terskel for å be om varetekt av unge under 18 år.

– Det er tilbakemeldinger jeg har fått fra organisasjonen, at det ikke er vits i å be om varetekt for det er ikke plass likevel.

Det ønsker ledelsen i Oslo-politiet å gjøre noe med.

– Nå har vi gitt signaler om at det skal fremmes varetekt når vi mener det juridisk sett er nødvendig.

– Og så må det bli opp til andre instanser å sørge for at det er plass, sier Ida Melbo Øystese.