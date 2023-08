– Her er stove og kjøkken. Det vi alle forbind med ein vanleg heim, seier Rune Midtgård.

Divisjonsdirektøren i barnevernsverksemda Humana viser veg gjennom huset i Tønsberg-området. Her er det plass til tre ungdomar som barnevernet har bestemt treng ein ny heim.

Trass i det store behovet for slike plassar, har huset og plassar på avdelingar andre stader i landet stått tomme gjennom sommaren.

Huset i Tønsberg-området har plass til tre ungdommar i alderen 13-18 år. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Vi er klare til å auke kapasiteten i Nord-Noreg, på ei avdeling i Midt-Noreg som er spesialisert på rus, ei akuttavdeling i Agder og ei avdeling her på Austlandet, seier Midtgård.

Humana ynskjer langsiktige avtalar. – Vi kan ikkje risikere å stå med skjegget i postkassa, seier divisjonsdirektør Rune Midtgård. Foto: Roy Pettersen / NRK

I juli avbraut barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ferien for eit hastemøte med aktørar i barnevernet. Private aktørar blei bedne om å auke kapasiteten.

– Det er ein alvorleg og pressa situasjon i institusjonsbarnevernet no, sa Toppe til NRK.

– Etter det møtet har vi ikkje høyrd noko meir frå departementet i den saka, seier Midtgård.

Sist på prioriteringslista

Når ein kommune avgjer at eit barn må ha ein ny plass å bu, anten akutt eller planlagd, er det Bufetat som har staten sitt ansvar for å finne eit forsvarleg tiltak.

I juli var det 16 moglege brot på bistandsplikta, der barn og unge ikkje fekk eit passande tiltak raskt nok. Foto: Roy Pettersen / NRK

Dersom ikkje Bufetat har eigne plassar tilgjengeleg spør dei private aktørar. Fyrst ideelle aktørar, og deretter kommersielle. Støre-regjeringa har i Hurdalsplattformen vedteke å «gradvis fase ut store kommersielle aktørar innanfor barnevernet».

Det betyr at Humana sine ledige senger er den minst ynskte løysinga, trass i tilgjengeleg kapasitet.

– I tiltaksplanen vår for å auke beredskapsevna står det tydeleg at ein skal sjå på all tilgjengeleg kapasitet. Ute i regionane betyr det fyrst og fremst enkeltavtalar på kort sikt, seier Toppe.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har eit mål om at det blir oppretta 30 tiltaksplassar på kort sikt. Foto: Jon P Petrusson / NRK

Statsråden ynskjer ikkje å kommentere spesifikke aktørar, ettersom det er Bufetat som inngår avtalane i ulike regionar.

Humana peikar på behovet for langsiktige avtalar for å ta i bruk ytterlegare kapasitet.

– Det kostar å bygge opp, men det kostar òg å bygge ned. Vi kan ikkje risikere at vi står med skjegget i postkassa ved neste korsveg, seier Midtgård.

I ungdomsheimen til Humana er det lite som står att før huset er innflyttingsklart. Foto: Roy Pettersen / NRK

Fleire barn og unge får ikkje tiltak

Det fyrste halvåret i 2023 har det vore minst 24 brot på bistandsplikta, viser tal NRK har henta inn frå statsforvaltarane. Då har styresmaktene konkludert med at Bufetat ikkje har klart å finne eit forsvarleg tiltak.

I juli aleine var det minst 16 moglege brot på bistandsplikta, opplyser Bufdir til NRK.

Fleire ledige plassar har stått tomme gjennom sommaren. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Regionane har fått beskjed om å auke kapasiteten innanfor ulike behov. Det er ei klar bestilling for å nå målet om 30 nye plassar på kort sikt, seier Toppe.

Ho forsikrar om at det er dialog med private aktørar for å lette på situasjonen.

– Men det er derimot ikkje sagt at absolutt alt av kommersielle tilbod skal få avtalar. Dersom det er nye rammeavtalar må det ta litt lengre tid, seier Toppe.

Divisjonsdirektøren seier dei har tatt signala om utfasing på alvor, og tilpassa drifta deretter.

– No er vi fyrst nøydde til å vite kor lenge tilbodet vårt er ynska denne gongen. Med ein marsjordre i juli er eg ganske sikker på at nokre av barna allereie no kunne hatt ein plass å bu, seier Midtgård.