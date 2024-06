Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Fylkespolitikarane i Vestland vil bygga bruer for å erstatta ferjer, trass i at fylket har dei dårlegaste og mest rasfarlege vegane i landet.

Vestland fylke treng 43,1 milliardar kroner til rassikring og vedlikehald av vegar, som utgjer 26 prosent av behovet for heile landet.

Politikarane har fjerna ei setning frå fylkesdirektørens forslag som prioriterte rassikring framfor nye store vegprosjekt og ferjeavløysing.

Fylkesdirektøren meiner at planane om å bygga bruene vil krevja for store lån og at det ikkje er rom for både rassikring og store ferjeavløysingsprosjekt.

Politikarane meiner derimot at det er mogleg å ta opp lån til både bru-bygging og rassikring, og at det er viktig å erstatta ferjer med bruer.

Ingen andre fylke har like dårlege og rasfarlege vegar som Vestland.

Fylkespolitikarane har i lang tid understreka at det viktigaste dei treng pengar til på vegane, er rassikring og vedlikehald av slitne vegar.

Det same seier regjeringa i forslaget sitt til Nasjonal transportplan (NTP) for 2025–2036. Stortinget skal vedta planen 12. juni.

Treng 26 prosent av totalen for Noreg

NAF har tidlegare i år rekna ut at fylka treng til saman 165 milliardar kroner:

100 milliardar kroner til etterslep på vedlikehald og drift av fylkesvegane, pluss over 65 milliardar kroner til rassikring (sjå faktaboks, nedst).

Vestland fylke åleine treng 23,6 milliardar kroner til rassikring og 19,5 milliardar kroner til å retta opp forfallet på vegane.

Til saman 43,1 milliardar kroner, altså 26 prosent av behovet for heile landet.

Fjerna setninga som prioriterte rassikring

Men no har samferdselspolitikarane i Vestland kome på litt andre tankar.

Dei vil ikkje velja mellom anten rassikring av vegar eller bygging av bruer for å erstatta ferjer.

I arbeidet med Regional transportplan for sitt fylke, har dei nemleg stroke ei viktig setning i fylkesdirektør Rune Haugsdal sitt forslag til vedtak.

Der stod det:

«Fylkestinget skal prioritera midlar til skredsikring føre nye store vegprosjekt og ferjeavløysing».

Det var fleirtalet i samferdselsutvalet ueinig i, og tok setninga vekk.

– Me opplevde den setninga som veldig bombastisk og innskrenkande. At ein ikkje skulle prioritera noko framfor skredsikring.

Det seier Trude Brosvik (KrF). Ho tok initiativ til å stryka setninga, og fekk alle bortsett frå SV og MDG med seg på det.

– Det er jo ikkje slik at alle pengar skal gå til rassikring, seier Trude Brosvik i Vestland KrF. Foto: Sondre Dalaker

Vil også fjerna ferjer

For politikarane vil også bygga nye bruer for å erstatta to ferjestrekningar, til Atløy i Askvoll og over Masfjorden.

Bruprosjekta kostar kanskje 2 milliardar kroner kvar.

– Me vil prioritera ferjeavløysing, seier Brosvik.

Kabelferja over Masfjorden kan bli historie om fylkespolitikarane får viljen sin. Foto: ODDGEIR ØYSTESE / NRK

Ho slår fast at politikarane er mindre villige til å prioritera skredsikring enn det som administrasjonen i fylkeskommunen la opp til.

– Ja, me har andre tiltak òg enn berre skredsikring og vegvedlikehald.

Atløy i Askvoll blir landfast viss ferja blir erstatta av bruer. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Rasfarleg turistveg

Spørsmålet er då kva som skjer med rassikringa som ligg først i løypa, nemleg fylkesveg 49 gjennom Tokagjelet mellom Kvamskogen og Hardangerfjorden.

Denne strekninga heng saman med starten av Nasjonal turistveg Hardanger, men er svært rasutsett.

Priskalkylen for ein 10 kilometer lang tunnel vart nyleg oppdatert til 3,6 milliardar kroner.

– Tokagjelet slit vi med. Det er økonomisk krevjande, heilt klart, seier Brosvik.

Det svært rasfarlege Tokagjelet er den dramatiske nedkøyringa frå vest til den nasjonale turistvegen gjennom Hardanger. Foto: Halvor Folgerø / NRK

Fylkesdirektøren: – Kan ikkje låna meir

Vestland fylkeskommune hadde ved nyttår ei lånegjeld på 16,4 milliardar kroner. Det svarar til ein gjeldsgrad på 95 prosent av driftsinntektene. Det er anslått at gjeldsgraden vil auka til 104 prosent i løpet av 2025.

Riksrevisjonen tilrår generelt ein gjeldsgrad på under 75 prosent.

Fylkesdirektør Haugsdal meiner planane om å bygga bruene i Askvoll og Masfjorden vil krevja for store lån.

– Det er ikkje rom for alt. Me kan ikkje gå inn med store midlar til rassikring, og samtidig løfta store ferjeavløysingsprosjekt i dag, seier Haugsdal.

Han seier brubygging eventuelt kan krevja kutt i andre budsjett enn samferdsel.

– Me må prioritera og avstemma ambisjonane våre, slik at me er i stand til å bera dette reint økonomisk.

Vestland fylkeskommune har for stor lånegjeld til å kunna gjennomføra både viktig rassikring og to ferjeavløysingsprosjekt, meiner fylkesdirektør Rune Haugsdal. Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Politikaren: – Det skal gå bra

Men Brosvik høyrer ikkje på det øyret. Ho meiner Vestland kan ta opp lån til å bygga både Atløysambandet i Askvoll, Masfjordsambandet, og rassikring i Tokagjelet i Kvam.

Ho står fast ved at det å erstatta ferjer med bruer er viktig.

Brosvik meiner setninga dei strauk ville betydd å nedprioritera ferjeavløysingsprosjekta til Atløy og i Masfjorden.

– Me vil ha eit større handlingsrom i prioriteringane enn berre å binda det til skredsikring.

– Så byråkratane er flinkare eller meir villige til å prioritera enn det politikarane vil?

– Dei har jobben sin, og vi har jobben vår.

Atløysambandet skal etter planen binda øysamfunnet til fastlandet i Askvoll. Illustrasjon: Rambøll

– Me styrer klokt

Brosvik meiner Vestland fylkeskommune i utgangspunktet har ein veldig solid økonomi.

– Eg meiner at politikarane i Vestland styrer klokt og økonomisk.

– Men de vil bruka meir pengar enn administrasjonen meiner er forsvarleg?

– Ja, for å få til mest mogleg. Me vil jo helst sjå igjen noko.

– Me veit kor mykje det betyr for folk å få ein lettare kvardag. Betre samferdsel betyr utruleg mykje i eit fylke som Vestland, seier Brosvik.

Transportplanen for Vestland fylke skal behandlast i fylkesutvalet i morgon, og blir avgjort når fylkestinget møtest 18. juni.

Det er éi veke etter at Stortinget skal ha vedtatt Nasjonal transportplan.