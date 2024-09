Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) møtte onsdag opp på Arna stasjon i Bergen med nyheter om ny E16 og ny trasé på Bergensbanen.

Nå kommer de med oppstartsmidler til strekningen mellom Arna i Bergen og Stanghelle i Vaksdal.

– Nå skal veien bygges, nå skal jernbanen bygges, og dette er et viktig nasjonalt prosjekt. Dette handler om å binde Norge sammen, sier Slagsvold Vedum.

Totalt skal prosjektet koste 40 milliarder kroner å bygge.

– Det kommer også til å være anleggsaktiviteter eller byggeaktiviteter i 2025. Så dette betyr at dette prosjektet blir realisert. Det handler om å utvikle regionen her, utvikle hele landet, sier Nygård.

Flere medier var på plass på pressekonferansen. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Det største prosjektet i Norge i nyere tid

E16 er en av hovedveiene mellom øst og vest i Norge. Veien forbinder Bergen med Voss og andre veier til Oslo via Filefjell og Hardangervidda.

Prosjektet, som også kalles K5, er et fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane Nor. Det skal sikre ny europavei og dobbeltspor for jernbanen mellom Arna og Stanghelle.

Dette kartet viser hvor den nye strekningen skal ligge. Foto: Statens vegvesen

– I statsbudsjettet så legger vi opp til å starte opp det prosjektet. Det betyr at vi sender fram en proposisjon til Stortinget på vårparten som gjør at dette blir point of no return, sier Nygård.

– Det er så mange som vil ha penger til vei. Hvilke reaksjoner har dere fått på at en prioriterer et så dyrt prosjekt som dette?

– Det har vært motstand mot det, men vi mener det er så viktig. Viktig først og fremst for regionen og for trafikksikkerheten, men det er også et viktig nasjonalt prosjekt. Det er det største prosjektet i Norge i nyere tid, sier Nygård.

Finansministeren og samferdselsministeren er fornøyde med valget de har tatt. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Ras- og ulykkesutsatt vei

Strekningen mellom Bergen og Voss er tidligere – i en uoffisiell kåring av NRK – blitt kåret til Norges verste vei, og har lenge vært svært ras- og ulykkesutsatt.

Veien har blant annet blitt kalt for «dødsveien».

Dette har også finansministeren fått høre mye om.

– Jeg har vært i Voss, Vaksdal, her i Bergen. Jeg har møtt folk i transportnæringa, folk som har vært nervøse, og som har opplevd steinras. Det er nettopp det som gjør at vi ser at det prosjektet er så viktig, for det binder Norge sammen, sier han.

– Men det at det er en spesielt rasutsatt strekning med vått vær, kalde høstkvelder. Folk har det som arbeidsvær og -vei hver dag, så jeg skjønner den uroen, legger han til.

Veien er svært utsatt for ras og ulykker. Her er fra et ras på E16 ved Stanghelletunnelen i 2018. Foto: Karl Martin Valestrand

Vært en del av nasjonal transportplan lenge

– Man har hele tiden vært bevisst på at ingenting er bestemt før en har fått satt spaden i jordet. I dag fikk vi melding om at den spaden skal settes i bakken til neste år. Det er vi veldig glad for, sier ordfører i Voss, Tonje Såkvitne.

– Så er det klart at vi alltid har med oss en viss underforliggende bekymring med tanke på at dette prosjektet har hatt den historikken det har hatt, fortsetter hun.

Tonje Såkvitne, ordfører i Voss, Hege Eide Vik, ordfører i Vaksdal, og Kari Lægreid, varaordfører i Eidfjord, er lettet over dagens beskjed. Fra venstre: Tonje Såkvitne, Hege Eide Vik, Kari Lægreid. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

For det er ikke første gang statsråder har vært på plass for å komme med nyheter om byggingen av strekningen.

Sist gang finansministeren og samferdselsministeren møtte opp på Arna stasjon ga de løfter om 38,9 milliarder kroner til bygging av gigantprosjektet.

Det 30 km lange prosjektet var dessuten en del av den nasjonale transportplanen allerede i 2017.

Siden den gang har planen om prosjektet blitt holdt i live, men selve byggestarten har det vært verre med.

– Er det siste pressekonferansen her nå?

– Ja, men jeg gleder meg til å kjøre veien når den er ferdig bygd. Men det tar noen år å bygge og bruke 40 milliarder, sier Slagsvold Vedum.