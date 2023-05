Solgte avansert utstyr til russisk kjøper: Ble mistenksom etter Nord Stream-eksplosjon

Teknologiselskapet Instrumentcompaniet skal ha blitt involvert i russisk etterretningsvirksomhet mot sin vilje.

Selskapet tok kontakt med PST fordi de fikk mistanke om at de hadde solgt avansert teknologisk utstyr til noen de ikke visste helt hvem var, men som var russisk og hadde adresse ved den russiske ambassaden.

PST fant deretter ut at selskapet hadde solgt varene sine til en russisk agent. Det kommer i fram i siste episode av PSTs podkast.

Etterretningsoffiseren hadde kjøpt avansert undervannsutstyr til en million kroner.

– I utgangspunktet hadde vi tenkt at det var mystisk hele veien. Men mistanken kom først etter krigens start og etter at gassrørledningen Nord-Stream ble sprengt. Vi tenkte det var greit å melde ifra til PST, sier Håkon Nesby i Instrumentcompaniet til NRK.

Handlet avansert undervannsutstyr

Ifølge Nesby var den russiske mannen pent kledd og snakket godt engelsk og ankom butikken i ambassadebil.

– Jeg reagerte på at han ønsket kontantbetaling og at vi fikk veldig lite data og info om ham. Vi pleier alltid å registrere ordre på organisasjonsnumre. Men han ble lagt inn som en privatperson med en adresse til den russiske ambassade, uten telefonummer, bare e-post, sier Nesby.

Etterretningsoffiseren skal ha kjøpt undervannsutstyr, vannkvalitetsutstyr for bruk under vann, og måle- og masseparametere.

Han hadde også en forespørsel som selskapet ikke fikk tak i – utstyr for å finne kabler på sjøbunn.

– Han kjøpte en oksygenoptode for bruk på mange meters dybde. Han hadde også noen forespørsler vi ikke klarte å tilfredsstille, som gikk på deteksjon av kabler, forteller Nesby.

– Vi fikk tak i produsenten og de kunne tilby oss en modell som var nesten lik den de forespurte, men den kunne ikke finne ut hvor langt ned under havbunnen kabelen lå. Den kunne bare peile ut retning. Da var ikke det interessant, utdyper Nesby i PSTs podkast.

– Hva slags folk er det som pleier å kjøpe dette av dere til vanlig?

– Offshore-bransjen hadde jo fint kjøpt alt det samme for å overvåke vannkvalitet, struktur i alt som ligger og flyter på vann, for eksempel.

– Kanskje litt naiv

Da det ble brudd på sjøkabelen til Svalbard like etter at krigen i Ukraina brøt ut, sier Nesby at han tenkte mye på den russiske kjøperen.

– Hvorfor foretok du deg ikke noe allerede på det tidspunktet?

– Jeg var kanskje litt naiv. Jeg klarte ikke helt å se det på den måten. Han klarte ikke å kappe den kabelen med utstyr fra oss, tenkte jeg, sier Nesby.

– Tenkte dere aldri at det var noe rart med tanke på at han møtte opp hos dere i en ambassadebil og hadde adresse ved ambassaden? Tenkte dere aldri at det var etterretning?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har flere ambassader som handler utstyr hos oss for bruk her i Norge. Så at den russiske ambassaden også kom innom, var ikke noe å sette spørsmålstegn ved. Det virket naturlig.

– Har dere sett noe mer til vedkommende?

– Ikke etter at krigen brøt ut, sier Nesby.

PST oppfordrer flere til å ta kontakt

Rådgiver Dag Røhjell i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier at de er sikre på at dette er snakk om etterretning.

– Det er få garantier i etterretningsverden, men det var gjenstand for en grundige analyser og vurderinger hos oss. Det gjør at vi er sikre på at den personen i virkeligheten var etterretningsoffiser, sier Røhjell til NRK.

Rådgiver Dag Røhjell i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: Snorre Tønset / NRK

PST sier det er positivt at det norske selskapet tok kontakt og oppfordrer alle virksomheter og privatpersoner til å ta kontakt dersom noe skurrer.

– Vi fikk god kunnskap om atferden som denne etterretningsoffiseren hadde utvist, og vi fikk en bredere forståelse av hvilke teknologier de er ute etter, sier Røhjell.

– Bedriften fikk mistanke da sjøkabelen fra Svalbard ble kuttet, og så varslet de dere etter at gassrørledningene ble sprengt, er det grunn til å tro at det utstyret som ble anskaffet kan ha blitt brukt rettet mot Nord Stream?

– Nei, det kan jeg ikke kommentere. Det har jeg ingen formening om.

Russlands ambassade: Vi vet ikke hvem det er

I en e-post til NRK skriver Russlands ambassade i Oslo at de ikke vet hvem dette er snakk om.

– Vi vet ikke hvem og hva det handler om, samt hvordan dette er knyttet til journalistikk, skriver Russlands ambassade til NRK.

PST vil ikke kommentere om etterretningsoffiseren er en av de 15 russerne som ble utvist fra Norge tidligere i vår, men bekrefter at han ikke lenger er i Norge.