– Taxfree-ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken, øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk, og utfordrer Vinmonopolets stilling, skriver utvalget i rapporten.

Videre vises det til at ordningen har uheldige klima- og miljøeffekter.

– Den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært.

Får støtte av Natur og Ungdom

Sandra Butoyi, faggruppeansvarlig for samferdsel i Natur og Ungdom. Foto: Jørgen Næss Karsen/Natur og Ungdom

Natur og Ungdom sier i en kommentar at i en tid der vi må reise mer miljøvennlig gir det gir ingen mening at billige flybilletter finansieres av at folk kan kjøpe seg billig alkohol på flyplassen.



– Vi må få slutt på denne utslippsfesten. Taxfree-ordningen fører til økt klimagassutslipp, og det er skuffende at regjeringen enda ikke har tørt å røre ved ordningen, sier Sandra Butoyi, faggruppeansvarlig for samferdsel i Natur og Ungdom.

Hun mener at å subsidiere flyreiser er bakvendt når vi har forplikta oss til å nå klimamålene

– Taxfree er dårlig nytt for klima. Politikerne bør heller sørge for at pengene blir brukt på en mer lønnsom måte, sier Butoyi.

Kan redusere avgifter

I rapporten heter det at avvikling av taxfree-ordningen kan kombineres med reduksjon av avgiftene på grensehandels-utsatte varer.

Utvalget ble satt ned i fjor vår og fikk i oppdrag å vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025.

Det er ledet av Arctic Securities-partner Jon Gunnar Pedersen.

Vil bedre folkehelsen

I 2016 konkluderte en utredning fra FHI med at folkehelsen vil styrkes dersom taxfreehandelen stenges.

Fordelen ved å fjerne ordningen var ifølge rapporten lavere salg av alkoholholdige drikkevarer.

Dermed ville man unngå økt alkoholkonsum som fører til flere dødsfall, mer voldskriminalitet og høyere sykefravær.