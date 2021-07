Omtrent 50.000 nordmenn har den kroniske sykdommen som fører til blant annet magesmerter, vekttap, jernmangel, diarè og trøtthet.

Enn så lenge har den eneste behandlingen vært glutenfri diett resten av livet.

Nå har forskere utviklet det første medikamentet som kan hjelpe cøliakere.

Hemmer enzym i tarmen

Så hvordan fungerer medisinen?

Når gluten fordøyes fører enzymet transglutaminase til at glutenet endres. For cøliakere oppfattes dette som skadelig for immunforsvaret, og tarmtottene blir ødelagt.

– Den nye pillen hemmer dette enzymet, forteller Knut Lundin, som er overlege og forsker ved Rikshospitalet.

Han er en av hovedforfatterne i studien som i dag ble publisert i det prestisjefulle medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Totalt 160 cøliakere, 40 av dem fra Norge, har deltatt i studien hvor de hver dag i seks uker har spist en kjeks med tre gram gluten.

I tillegg har tre grupper deltakere har fått ulike doser av medikamentet, mens en gruppe deltakere har fått en placebopille.

– Ved den høyeste dosen så vi omtrent full beskyttelse mot skader på tarmtottene, forteller Lundin.

GJENNOMBRUDD: Knut Lundin er en av hovedforfatterne bak studien som viser at det nye medikamentet kan hjelpe cøliakere. Foto: Pressebilde / UiO

Det er en milepæl i utviklingen av en medisin som kan gi effektiv hjelp.

– Dette er et veldig stort gjennombrudd med lovende utsikter for fremtiden, sier Lundin.

Pillen kan potensielt ha flere bruksområder. Både forebyggende i tilfeller hvor en mistenker at en kan få i seg gluten, lindrende når en har, og dersom det eneste alternativet er å spise glutenholdig mat.

– En drøm som går i oppfyllelse

Elise Knapskog, leder i Norsk Cøliakiforening ungdom Vestland, sier at det er en fantastisk nyhet.

– Dette er bursdag, 17.mai og julaften i en. Å ha cøliaki er kjempekjedelig, og det tå kunne smake mat og drikke med gluten igjen er en drøm som går i oppfyllelse.

Selv om det glutenfrie tilbudet stadig blir bedre, er det mange cøliakere som fortsatt føler seg begrenset.

Mange vegrer seg mot utenlandsreiser fordi det er så mye fare knyttet til mat, ifølge Knapskog. En feil soyasaus i Asia, og vipps så er en dårlig i mange dager.

En cøliakipille vil gjøre det lettere og tryggere for dem å delta i det vanlige livet.

FANTASTISK: – Det er surrealistisk å endelig kunne være en del av gjengen på restaurant, sier Elise Knapskog, leder i Norsk Cøliakiforening ungdom Vestland. Foto: PRIVAT

– Jeg tror jeg snakker på vegne av alle når jeg sier at dette er et stort skritt på vei mot en mye større frihet. Det er fantastisk for alle ungdommer og voksne med cøliaki.

Også restaurant- og cafèbesøk vil bli lettere med cøliakipillen.

– Når jeg ser fat som bugner av pasta og brød rundt meg, er det litt vanskelig å være den ene som sitter der uten et glutenfritt alternativ.

– Jeg har jo ikke kunnet smake den ordentlige mango ipaen, men nå kan jeg endelig snart det. Gratulerer med dagen til alle med cøliaki!

– En revolusjon

Også Cecilie Pettersen, Norsk Cøliakiforening Hordaland, mener cøliakipillen vil gjøre store forskjeller. Det er en revolusjon, mener hun.

– Du skal lete lenge i Bergen for å finne en bolle uten gluten. Og selvom de fleste er flinke, har vi har alle opplevd å få mat med gluten i selvom det står at det er glutenfritt.

Pettersen er spent på hva som skjer når medisinen kommer på markedet.

– Jeg lurer på om det vil koste mye penger, og ikke minst hva som vil skje med grunnstønaden vi får for glutenfri mat.

– Fortjener effektiv behandling

Knut Lundin understreker at forskning tar tid, men at han føler seg sikker på at medisinen vil nå markedet.

– Dette er kjempefine resultater, som bringer oss et stort stykke nærmere. Cøliakere er en gruppe mennesker som virkelig fortjener effektiv behandling.

– Målet er at de kan leve vanlige liv, og få hjelp i mange vanskelige situasjoner.