Nordmenn bruker over 3 milliarder kroner på «Black Friday»: – Mye mas

Fulle handleposer, varme kredittkort og julegavehandel.

«Black Friday» er for mange en av årets viktigste handledager.

Virke tror nordmenn vil handle for 3,3 milliarder kroner.

Det er en økning på 25 prosent sammenlignet med i fjor.

– Det er gøy med tilbud og sånn, men det kan bli litt mye mas, sier Regina Bertelsen (16).

Sammen med venninnene har hun benyttet de mangfoldige tilbudene til å handle julegaver den siste uken.

Selv om gavene til mamma og pappa allerede er sikret, føler hun at tilbudene er «litt scam».

– De øker prisene rett før, så skrur prisene litt ned igjen, sier Kelsi Lemans (16).

– Vanvittig prispress

Påvirker og samfunnsdebattant Kristin Gjelsvik ber folk tenke seg om to ganger før de fyller handlekurven under Black Friday.

– Det har blitt et konstant kjøpejag, og et vanvittig prispress. Denne kjøpefesten skjer på klodens kreditt, sier Gjelsvik.

Hun mener det enorme prispresset fører til dårlige arbeidsforhold i tekstilindustrien og høye CO₂-utslipp.

Selv om hun er påvirker, har hun et anstrengt forhold til «Black Friday». Hun er en av dem som irriterer seg over et reklametrøkk i alle kanaler i tiden før og under handlefesten.

– Hvilket ansvar har dere influensere som lever av reklame, her?

– Her har vi influensere et stort ansvar, som er å bli mer bevisst rundt de aktørene vi ønsker å markedsføre for. Det er viktig for meg å presisere at all reklame ikke nødvendigvis er negativt, sier Gjelsvik.

TENK GJENBRUK: Gjelsvik vil oppfordre folk til å tenke gjenbruk og reparasjon istedenfor å kjøpe nye ting man egentlig ikke trenger. Foto: Kristin Gjelsvik

Analytiker: Mange er mettet

Selv om vi kommer til å punge ut mer enn i fjor, kan det se ut som at færre av oss benytter tilbudene.

Handelsanalytiker Reidar Mueller i Varde Hartmark mener at mange er mettet på «Black Friday».

– Kundene er langt mer bevisst på hva de trenger, og på hva som er godt tilbud, sier han.

Flere norske forbrukere er mer opptatt av kvalitet enn av høye rabatter. Samtidig er de mindre villige til å bruke tid på å få tak i produktene med de høyeste rabattene.

– Det er dokumentert at flere boikotter handledagen. Mange er mer bevisste på uheldige miljømessige konsekvenser av slike overdrevne handleaktiviteter, sier han.

Student Ole Martin Olsen Fossum kjenner seg igjen i utviklingen.

– Jeg driver aldri å planlegger ut fra det, men dagen er veldig beleilig plassert i slutten av november, sier han.

IKKE PLANLAGT: Student Ole Martin Olsen Fossum planlegger aldri å kjøpe noe under «Black Friday». Likevel hender det at han kjøper noe. Foto: Andrea A. Krüger

Mistet sin glans

Færre nordmenn planlegger å åpne lommeboken under årets «Black Friday» enn i fjor, viser en undersøkelse fra Nets.

Handelsdagen har rett og slett «mistet litt av sin glans».

– Flere fordeler handlingen sin over flere dager, fremfor å brenne alt krutt på fredagen, sier handelsanalytiker Ardalan Fadai i Nets.

Det bekrefter Næringslivets Handelsorganisasjon (NHO).

– Vi ser at forbrukerne er langt mer bevisste i år. De søker seg etter grønnere alternativ, noe som markedet besvarer, sier regiondirektør Helene Frihammer i NHO Vestlandet.

Hun mener at det ikke er nødvendig å boikotte handledagen.

– Det viktige er at man ikke kjøper feil varer, eller varer man ikke hadde tenkt å kjøpe i utgangspunktet, sier hun.