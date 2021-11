Rapport: Flere arbeidere i kles-suksess jobber triple skift

Flere tekstilarbeidere som lager klær til nettgiganten Shein, jobber opptil tre skift om dagen.

Dette ofte med kun en dag fri i måneden. Det viser en ny rapport fra den sveitsiske advokatgruppa Public Eye.

Undersøkelsene ble gjort på seks ulike steder i storbyen Guangzhou i Kina, hvor forskerne besøkte 17 fabrikker.

Her ble det kjent at flere arbeidere opplever å måtte jobbe til sammen 75 timer på fabrikken i uken.

Dette er fabrikker som nesten utelukkende leverer til Shein.

Hva menes med «fast fashion»? Ekspandér faktaboks Fast Fashion er hyppige klesnyheter med lave priser.

Begrepet er basert på at kleskjedene følger de siste trendene og produserer tekstil i høy fart. For eksempel H&M og Zara.

Produksjonen er ofte inspirert av sosiale medier og influensere.

Det nye etablerte begrepet «ultra fast fashion», kjennetegner et enda mer drastisk tempo innen klesproduksjon. For eksempel Wish og Shein. Kilde: Forskning.no/NRK

Ung målgruppe

Shein lanserer 6000 nye varer hver dag.

Gjennom en tydelig satsing blant den yngre målgruppen, har selskapet nådd 250 millioner følgere på sosiale medier, ifølge BBC.

Videoer med hashtagen #haul når verdenstoppen på TikTok med nærmere 9 milliarder visninger. Her vises korte klipp med fremvisning av ulike innkjøp fra butikker, blant annet Shein.

Hva er Shein? Foto: Skjermdump/Shein Ekspandér faktaboks En kinesisk nettside etablert i 2008

Legger ut 6000 nye varer daglig

Totalt 250 millioner følgere på sosiale media

Særlig populære blant generasjon Z

En gjennomsnittspris per vare på rundt 78 norske kroner Kilde: BBC

Flere unge TikTok-brukere trykker hjem store mengder klær. Innkjøpene blir vist under hashtagen #haul. Foto: Skjermdump/TikTok

For under to måneder siden holdt Shein et moteshow i California, fullspekket med kjente ansikter.

Blant disse var rapperen Saweetie, The Chainsmokers og Glee-stjerneskuddet Darren Criss på scenen ikledd Shein-plagg. Førstnevnte med over 12 millioner følgere på Instagram.

Den amerikanske rapperen Saweetie deltok under «SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021» i september 2021. Darren Criss på rødløper i forkant av musikkfremførelsen på «SHEIN X ROCK THE RUNWAY» i California. Willie Gomez under moteshowet i Simi Valley i California.

– Tvunget til overtid

Som en konsekvens av at arbeiderne blir betalt for hvert klesplagg de produserer, føler flere seg presset til å jobbe overtid.

– Dette bidrar automatisk til lange arbeidstider, fordi arbeiderne må tjene til livets opphold, sier David Hachfeld i Public Eye.

Under en god måned sa flere tekstilarbeidere at de kunne tjene rett under 12.000 norske kroner i måneden.

I dårlige perioder kunne lønnen være to tredjedeler lavere.

Det private selskapet avslører ikke omsetning, men statistikkbyrået CB Insights regner med at inntektene toppet 86 milliarder norske kroner i 2020.

Noen hevdet også at de jobbet uten kontrakt, ifølge rapporten. Men generelt svarte arbeiderne at de ble betalt i tide.

Store mengder klær produseres og sendes ut til store deler av verden. Foto: @PanosPictures / PublicEye

Lover å undersøke

Hos en av leverandørene som ble undersøkt, var det heller ingen nødutgang eller sperrede vinduer, noe som kan være dødelig under brann.

Shein sier de har strenge retningslinjer for helse og sikkerhet. Men hvis de oppdager forhold som ikke stemmer overens med dette, vil de sette i gang umiddelbare tiltak.

– Vi ba umiddelbart om en kopi da vi fikk vite om rapporten. Når vi mottar den vil vi gjennomgå og etterforske, sier en talsperson i Shein til BBC.

Kontoret til Shein i Kina. Foto: @PanosPictures / PublicEye

Den lokale arbeidsmiljøloven i Kina tilsier at man kun skal jobbe åtte timer dagen og 40 timer i uken totalt.

Motelektor ved Universitetet i Lincoln i England Victoria Bellandini forteller at de fleste store merker sjekker leverandørene sine, men at det er såpass mange billige fabrikker under dette, ifølge BBC.

– Du får ikke så billige klær hvis de er lagd under gode arbeidsforhold. Vi klarer ikke å løse problemene før vi vet hvor klærne våre egentlig kommer fra, sier Bellandini.