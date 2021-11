Det er heftig vêr i Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet i dag. For Hallingdal kraftnett har det bydd på utfordringar. Der slit mannskapa med å halde seg på føtene, skriv Hallingdølen.

– No er det ekstremt kraftig vind. Det skaper ekstra krevjande forhold for mannskapa våre som er ute og gjer feilrettingar no, seier beredskapsleiar Audun Grynning.

Han har fått meldingar frå energimontørane om at det knakar i skogen rundt dei.

– Tre knekk som fyrstikker, seier han.

I skrivande stund er 1500 kundar utan straum i Hallingdal.

Bilete frå Hallingdal Kraftnett.

– Sjeldan

Vinden skal vere sterkast mellom klokka 12:00 og 18:00 i dag, melder Meteorologisk institutt.

– Det er sjeldan me har så sterk vind her. I tillegg er det mildt og ikkje frost i bakken. Då har desse trea ein tendens til å velte lettare. Det er hektisk for oss no, me heldt oppe beredskapen så lenge me må.

Dei har kalla ut så og seie alt dei har av mannskap i dei råka kommunane i Hallingdal. Mellom slaga får mannskapa høve til å kvile.

– Me må passe på dei som er der ute, men me skal klare å handtere det, seier Grynning.

I fleire kommunar i Telemark er det også problem med mobildekninga og breiband. Telenor jobbar no på spreng for å kartlegge og reparere brotet.

I Tokke er det plassert ein ambulanse ved legekontoret.

– Det er mykje vêr og vind i området. Det er også ein bil på veg til Austbygdi og ein lokal bil plassert i Vinje, seier seniorrådgjevar Svein Ivar Fiane hjå Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Fylkesveg 364 Austbygdi-Ormemyr i Telemark er også stengd grunna tre over vegen. Stengd er også Bergensbanen mellom Ål og Hønefoss grunna problem med straumtilførsel, melder Bane Nor.

Orkan styrke

I Hemsedal bles det sterk storm vest frå fjelltoppane, ifølgje Meteorologisk institutt.

Vakthavande meteorolog Håkon Mjelstad fortel at dei har målt vindkast på 38 sekundmeter på toppen av Hemsedal skisenter. Det svarar til orkan styrke.

Meteorolog Håkon Mjelstad oppmodar folk til å vere forsiktige. Foto: NRK

– Vindkasta, i tillegg til at det bles jamt mykje, er det som bekymrar oss. Det kan gjere mest skade, seier Mjelstad.

Det er også fare for vindkast nede i dalsøkka, seier meteorologen.

– Ein må vere forsiktig, oppmodar Mjelstad.