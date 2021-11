Omdirigerer ferjer

Fjord1 opplyser at dei tek i bruk Solavågen ferjekai når ferjene ikkje kan legge til på Sulesund. Det seier regionleiar Jan Petter Jagedal Thomsen til NRK. Dårleg ver gjer at ferjene i sambandet Hareid – Sulesund ikkje kan legge til på Sulesund. Bilferja Hadarøy øydela ein lyktestolpe på Sulesund då den prøvde å legge til kai tidlegare i ettermiddag. Fjord1 opplyser at det ikkje skal ha oppstått skadar om bord i samband med samanstøyten, verken på folk eller bilar.