Endring (14.01 12:21): I ein tidlegare versjon av denne saka stod det at butikken til Ivar Aasen-tunet har lagt ned. Det stemmer ikkje.

– Eg trur jo me tapar litt identitet. Me har jo stått veldig støtt i nynorsken og vore stolte av språket vårt, seier Kristin Lemme.

I to år har ho selt arbeidsklede for kvinner på nettet. Det var ikkje spørsmål for Lemme kva målform butikken skulle ha.

– Me er frå Voss og har skrive nynorsk heile livet. Det var heilt naturleg for oss.

Men no har dei i staden byrja å skriva bokmål på nettstaden. Valet var anten å gå konkurs, eller å byta målform.

Dei oppdaga at dei ikkje kom høgt nok opp på trefflistene på Google.

– Problemet var at alt var på nynorsk. Ingen googlar «klede». Dei googlar «klær», seier Lemme.

Etter å ha gått over til bokmål, har kledegründeren på Voss allereie fått fleire besøk.

– Me har rykka fleire hakk oppover på listene, seier Lemme.

NYNORSKBRUKAR: Kristin Lemme har skrive nynorsk heile livet. Men no vel ho å byta målform i nettbutikken hennar. Foto: Arne Hofseth / Arne Hofseth

– Tydeleg at det ikkje fungerer

Leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, meiner Google burde endra systemet sitt.

– Det er heilt tydeleg at dette ikkje fungerer. Her er det strukturar som gjer det vanskeleg å bruka mindretalsspråket nynorsk, seier han.

Hauge meiner Google burde ordna opp i dette, og få på plass ein algoritme som likestiller nynorsk og bokmål.

Han fryktar at fleire ufrivillig vel å bruka bokmål, fordi det er lettare.

– Alle språkbrukarar er avhengige av å sjå, møta og kunna bruka språket sitt på alle område, seier Hauge.

Google har førebels ikkje kunna stille til intervju med NRK om denne saka. Dei viser til eigne sider om korleis algoritmane deira verkar.