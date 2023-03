Etter uførereformen har fleire uføre fått krav om å betale tilbake pengar til Nav. Flest var det i 2019, då 31.250 uføre fekk krav berre i etteroppgjeret.

I 2014, året før Stortinget gjorde endringar i forskriftene, måtte 2490 menneske med det som før var uførepensjon betale tilbake pengar til Nav.

For inntektsåret 2015, året endringane frå Stortinget trådde i kraft, måtte 11.323 uføre betale tilbake pengar til Nav.

I 2022 har Nav berekna at 25.466 uføre fekk for mykje pengar utbetalt og må betale tilbake noko av inntektene frå tidlegare år.

Store og små summar

Tala viser at rundt to tredelar av dei uføre som må betale tilbake noko av trygda, får krav på under 50.000 kroner.

Tala Nav har sett opp for NRK viser at av dei 25.466 som fekk krav i 2022, måtte 6278 uføre betale tilbake under 5000 kroner av det dei tente for mykje, 2607 uføre må betale tilbake mellom 5000 og 10.000 kroner, og 4461 uføre måtte betale tilbake mellom 10.000 og 50.000 kroner for inntektsåret 2021.

Dette er pengar dei er trekt skatt av og har fått inn på kontoen sin, men som Nav har regnet ut at de ikkje skulle hatt likevel.

Dei tala kan samanliknast med dei som måtte betale tilbake større summar til Nav: 460 uføre måtte betale mellom 50.000 og 100.000 kroner, og 138 uføre måtte i 2022 betale over 100.000 kroner til Nav etter at dei hadde tent over inntektsgrensa og fribeløpet.

Om lag 57.000 av dei 363.800 som får uføretrygd her i landet er delvis uføre. Nav forventar at dei óg har delvis inntekt frå arbeid, og inntektsgrensa gjeld også for løna ved sida av.

Færre andre fekk krav

Til samanlikning med dei uføre viser tala at det blei sendt stadig færre tilbakebetalingskrav til fleire av de andre ytingsgruppene.

Nesten 9000 menneske på arbeidsavklaring og dagpengar fekk tilbakebetalingskrav i 2014, mot drygt 7300 i 2022.

Drygt 2400 alderspensjonistar fekk tilbakebetalingskrav i 2014, mot drygt 1800 i 2022.

Nav både krev inn og betalar ut

Dersom ein ufør melder for høge tal på forventa inntekt komande år til Nav, eller ikkje klarer å tene så mykje som planlagd, reknar Nav også ut om dei fekk for lite utbetalt i uføretrygd året før.

Etter det første året med uførereform fekk 3574 uføre tilbake pengar frå Nav i etteroppgjeret for 2015. Dette var pengar som Nav hadde trekt av den månadlege uføretrygda i sjølve inntektsåret.

For inntektsåret 2021 fekk 13.944 uføre tilbake pengar fordi de hadde fått for lite utbetalt uføretrygd.

Fekk rekning:

I 2016 kravde Nav kravde tilbake 262.549.068 kroner i etteroppgjer frå 11.323 uføre for inntekter i 2015.

I 2022 kravde Nav kravde tilbake 578.432.421 kroner i etteroppgjer frå 25.466 uføre for inntekter i 2021.

Fekk pengar:

For inntektsåret 2015 betalte Nav over 65 millionar kroner tilbake i etteroppgjeret til 3574 uføre.

For inntektsåret 2021 betalte Nav ut nesten 180 millionar kroner til 13.944 uføre. I 2020 betalte Nav tilbake 208.576.690 kroner til 14.629 uføre, meir enn alle andre år.

I tillegg har Navs fagavdelingar sendt NRK bilete av eit eige skjema for utbetalt uføretrygd i etteroppgjer frå Nav der tala og gjeld inntektene for tidlegare år. Dei tala syner utbetalingar frå Nav per år: