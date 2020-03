Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kollektivreisende skal mange steder ikke betale for billett om bord, eller bli kontrollert. Både Vy og Ruter har sluttet å kontrollere reisende.

På ferjene har Statens vegvesen og flere av fylkeskommunene midlertidig sluttet med alt manuell billettsalg. Målet er å unngå smitte mellom trafikanter og de som er på jobb.

Passasjerer uten Autopass-brikke blir oppfordret til å betale via app på forhånd. Men langt fra alle gjør det.

«Dette har ført til at en god del av trafikantene reiser gratis med ferjene,» skriver Samferdselsdepartementet i et forslag til midlertidig forskrift som ble sendt på høring fredag.

NY HVERDAG: Koronaviruset fører til at billettkontrollene ble stoppet. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK/Alf-Jørgen H Tyssing

– Betydelige tap

Heller ikke Ruter i Oslo kontrollerer lenger de reisende. Pressevakt i Ruter Knut-Martin Løken sier de har innstilt alle billettkontroller.

– Vi prioriterer høyere enn noe annet at vi ikke sprer sykdommen.

Løken sier samfunnet er inne i en massiv dugnad på mange områder.

– Vi forventer at folk gjør som normalt og betaler for billetten, og at man også venter på neste buss om man ser det er for trangt om bord.

Det samme gjelder for tog- og busselskapet Vy. Pressevakt Nina Schage oppfordrer til å kjøpe på forhånd i appen, eller på vy.no og vise billetten uoppfordret til konduktør.

– Vi har ikke full oversikt over om noen sniker som følge av dette. Det er generelt få som reiser kollektivt om dagen sier Schage.

– Urettferdig

På ferjene foreslår departementet nå at ferjemannskapene midlertidig går over til å registrere alle kjøretøy som ikke har Autopass.

Summen av færre avtalekunder og at mange ikke trenger å betale vil ha «betydelig økonomiske konsekvenser for staten og fylkeskommunene og dessuten ha svært negative konsekvenser for det pågående arbeidet med effektivisering av billettering på ferjene.»

Manuell nummeravlesing

Trafikanter uten brikkeavtale vil kunne registreres med ulike metoder og få faktura i etterkant.

Faste installasjoner for automatisk skiltgjenkjenning og automatisk lengdemåling med laser.

Håndholdte skiltlesere.

På enkelte samband må billettøren i en oppstartsfase taste kjennemerket inn manuelt.

Uten automatisk lengdemåling, skal billettøren måle eller anslå lengden manuelt.

Personvernutfordring

Et problem er at reisende som ikke har brikkeavtale, heller ikke har samtykket til at deres personopplysninger behandles i forbindelse med billettering på ferjer. Dette krever hjemmel i lov.

Forslaget til forskriftsendring innebærer at alle bilister som drar med ferje blir registrert med kjøretøyets kjennemerke, reist ferjestrekning, reisetidspunkt og takstgruppen kjøretøyet tilhører.

Ifølge departementet blir det «ikke behov for å ta bilde av personer i kjøretøyet».

Det er ikke fastsatt hvor lenge billettørene kan måtte notere bilskilt og måle kjøretøylengder manuelt. På ferjesamband hvor brikkebetaling er innført, blir i snitt rundt 70 prosent av de reisende belastet automatisk via Autopass. På andre samband er denne andelen lavere.