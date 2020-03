Reisende langs kysten blir nå bedt om å holde seg i bilen under fergeturen.

Også matserveringen stenges på alle ferger og hurtigbåter.

Billettkontroller blir det heller ikke noe av fremover.

Alt dette for å begrense koronasmitte, opplyser Odd Inge Bardal. Han er fylkesdirektør for transport og infrastruktur.

– På de mest havgående sambandene vi har, er det sånn at folk skal gå ut av bilene under overfarten. Men nå har Sjøfartsdirektoratet gitt en dispensasjon, som gjør at vi kan tilrettelegge for at folk kan sitte inne i bilene sine.

På spørsmål om dette er trygt, sier Bardal at mannskap om bord gjør en risikovurdering på om man eventuelt ikke skal oppholde seg i bilene.

– Det som kan påvirke risikoen, er selvsagt hvor mange kjøretøy som er om bord. Med færre kjøretøy vil det være lavere risiko forbundet med at folk sitter i bilene sine. Det kan også være avhengig av været og andre forhold.

Følger rådene fra myndighetene

NRK har vært i kontakt med Sjøfartsdirektoratet.

De viser til det de har lagt ut på nettsidene sine.

– Så lenge det er fare for koronasmitte kan Sjøfartsdirektoratet akseptere at passasjerer oppholder seg i kjøretøyene under overfart så lenge retningslinjer følges, skriver de.

Dette skriver Sjøfartsdirektoratet Ekspandér faktaboks Dispensasjon for å sitte i kjøretøy under overfart Svar: Sjøfartsdirektoratet har mottatt henvendelser om dispensasjon fra kravene i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere §13. Forskriften tillater at passasjerer kan oppholde seg i kjøretøyene under overfart i fartsområde 2 og mindre, om gitte forbehold er oppfylt. For fartøy som opererer i fartsområde 3/klasse D eller større, og på lukkede ferger er det ifølge forskriften forbudt å oppholde seg i kjøretøy under overfarten. Så lenge det er fare for koronasmitte kan Sjøfartsdirektoratet akseptere at passasjerer oppholder seg i kjøretøyene under overfart så lenge følgende retningslinjer følges: Anbefalinger og retningslinjer fra sentrale og lokale helsemyndigheter må følges. Spesielt relatert til antall personer som samles og arealet som de samles på. Rederiet må vurdere om passasjerer kan sitte i kjøretøy under overfarten. Denne risikovurderingen skal være tilgjengelig ombord Følgende punkter må som et minimum være vurdert: Hvordan kan man sikre evakuering av passasjerer fra det aktuelle området ved en eventuell brann eller annen redningsoperasjon?

Er det tilstrekkelig bemanning om bord for å håndtere evakuering fra bildekk i tillegg til normalt mønstringsområde

Må passasjerantallet reduseres

Sikring av last

Odd Inge Bardal sier de gjør alt dette for å få minst mulig spredning av smitte.

– Vi følger også de generelle rådene som helsemyndighetene gir.

Oppfordrer folk til å betale på app

Fylket har sluttet med manuell billettering.

Billettørene går altså ikke lenger rundt og tar betalt for billetter.

Det er gjort for at de skal unngå kontakt, og dermed spredningsfare, sier Bardal.

Han har tillit til at folk betaler, og ikke utnytter situasjonen til å reise gratis.

– Siden vi ikke har den manuelle billetteringa som vi normalt har, så er det ikke kontroll på fergene. Vi oppfordrer likevel alle til å bruke betalings-apper, eller bestille reise på nett, der det er mulig.