«Du har ingenting i dette landet her å gjøre»

Ordene kom fra en fremmed mann midt i Bergen sentrum.

Han fortsatte: «Dere er muslimer. Vi lever i Vesten. Dere tar pengene våre. Dere lever av oss»

I forkant hadde han stirret på henne på bussen. Fulgt etter henne da hun gikk av. Zahraa Sahib filmet alt.

– Han kom veldig nære meg, har Sahib tidligere sagt til NRK.

Mandag gikk rettssaken mot den 77 år gamle mannen i Hordaland tingrett.

Onsdag ble det kjent at mannen ble dømt til betinget fengsel og en bot på 5000 kroner, opplyser forsvareren til NRK.

Du trenger javascript for å se video.

Fikk støtte på Instagram

Zahraa Sahib er norsk statsborger. Hun er født i Bagdad I Irak, men har vokst opp i Norge.

Etter hendelsen la hun ut videoen hun filmet på Instagram. Der fikk hun støtte og tilbakemeldinger fra kjente og ukjente.

– Målet mitt var at han skulle forstå at det han gjorde ikke var greit og at han ikke skal gjøre noe sånt igjen, har hun tidligere sagt til NRK.

Har erkjent straffskyld

Etter at NRK skrev om saken, meldte mannen seg selv til politiet.

Nå har tingretten dømt mannen til 21 dagers betinget fengsel. Han dømmes videre til en bot på 5000 kroner. Det opplyser mannens forsvarer, Marius Wesenberg, til NRK.

Politiadvokat Linn Mari Søfteland ba om betinget fengsel og bot.

– Tiltalte var lei seg og har beklaget, sier hun.

Politiet prioriterer saker som omhandler hatkriminalitet. Sakene havner stort sett i retten, dersom de blir anmeldt, hevder politiadvokaten.

– Her var det tiltalte som meldte seg selv. Det er vi glade for, slik at vi fikk en avslutning på saken, sier hun.

Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier at sakene som handler om hatkriminalitet havner stort sett havner i retten dersom de blir anmeldt. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Glad saken havnet i retten

Nooshin Zaery i Vestland innvandrerråd er veldig glad for at denne saken har havnet i retten.

– Jeg håper det kan være et godt eksempel på at dette ikke er greit, men alvorlig. Dette viser at systemet kan gripe inn, sier Zaery.

Hun peker på at dette påvirker hverdagen til de som opplever lignende hendelser som Sahib.

– Det er dessverre hverdagen til de fleste av oss å oppleve dette her. Du føler deg ikke trygg. Hver gang du går fra hjemmet ditt er du nødt til å håpe at du ikke opplever noe sånt.

Zaery understreker at det ikke kan forventes at alle er like tøffe som Sahib og tør å dokumentere hendelsene. Hun mener alle har et ansvar.

– Det er hver borger sitt samfunnsansvar å gripe inn og si at dette ikke er greit. Vi er medmennesker og bergensere. Det skal være trygt å gå ut.

– Kan ikke forstå hvorfor

Mannens forsvarer, Marius Wesenberg, sier at hendelsen skjedde fordi klienten hans «hadde en dårlig dag».

– Han ikke helt kan forstå at han sa de tingene han sa. Han legger seg flat, sier han.

Saken hadde aldri havnet i retten, hvis ikke mannen selv hadde meldt seg, mener Wesenberg.

– Han synes saken har tatt fryktelig lang tid, noe som har vært en belastning for ham. Han er glad for at det nå nærmer seg slutten.

Den tiltalte mannen vet ikke hvorfor han ytret seg på denne måten, ifølge forsvareren.

– Han forklarer at han ikke har noe mot islam og muslimer, og han kan ikke helt forstå hvorfor han sa disse tingene, sier Wesenberg.

Mannens forsvarer, Marius Wesenberg, sier at klienten hans ikke har noe imot slam og muslimer. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Flere saker ble henlagt

I fjor ble 22 forhold om hatefulle ytringer anmeldt i Vest politidistrikt.

Syv av sakene endte med tiltale. Flere saker ble henlagt på grunn av mangel på bevis eller opplysninger om gjerningspersonen.

Denne saken havnet først i konfliktrådet, før den havnet i retten.