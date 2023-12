Må øve med tepper over kirkebenkene: – Stor utfordring å finne plass til korpsene

I det gamle steinbygget Nykirken i Bergen har Lungegaarden musikkorps sin faste mandagsøving. Det ligger tepper utover benkeradene, et forsøk på å dempe litt av lyden i det store kirkerommet.

Effekten er heller liten. Flere av musikantene bruker ørepropper for å redusere risikoen for hørselsskade.

Av samme årsak tør ikke korpset spille like høyt som de skulle ønske, noe som igjen kan gå ut over prestasjonen i konkurranser. Janitsjarkorpset konkurrerer for tiden i 2. divisjon.

– Det er for mye lyd her inne. Rommet er veldig fint til konserter, men ikke til øvinger. Jeg bruker selv ørepropper her inne for å passe på hørselen min, sier korpsleder Wenche Hatlestad, som selv spiller basstrombone i korpset.

Må frakte, rigge opp og rigge ned

Korpset har øvd her siden september. Da måtte de ut av det gamle NRK-bygget i Bergen, hvor de før øvde i et gammelt TV-studio. Husleien ble satt opp og korpset hadde ikke råd til å bli værende.

Hatlestad forteller at korpset nå har instrumenter og utstyr oppbevart i tre forskjellige lagre. Dermed må alt hentes fraktes til og fra Nykirken hver gang. .

– Det er tungvint å ikke kunne ha alt på ett sted, sier hun.

Dette fører også til at korpset må rigge opp og ned alt utstyret sitt på hver eneste øving, noe som stjeler kraftig av øvingstiden.

Konstant flytting på instrumentene gjør at det blir slitasje Foto: Mia Størksen / NRK

– Ikke nok plass til alle korpsene

Kjersti Tubaas, generalsekretær i Norges Musikkorpsforening (NMF), sier dårlige øvingsforhold for musikkorps er stort problem over hele landet.

– Generelt er det en stor utfordring med gode nok rom, men også et problem med at det ikke er nok plass til korpsene i det hele tatt, sier hun.

I Bergen er det utallige idrettsanlegg, men kun åtte kulturhus. I de fleste av disse har arrangementer rangen. De færreste kan prioritere øvingstid.

Tubaas frykter problemene skal ramme lysten til å drive med korps og musikk.

– Det å øve handler om å ha motivasjon til at ting blir bedre. Hvis du øver på noe som låter dårlig, så mister du motivasjonen. Korps er en populær fritidsaktivitet, og for at den arenaen skal fortsette å utvikle seg, trenger vi gode øvingsarenaer, sier generalsekretæren.

Ifølge NMF er det mange korps over hele landet som sliter med dårlig egnede lokaler. Foto: Mia Størksen / NRK

– Men har øvingslokalet noe innvirkning på prestasjonene?

– Vi ser en sammenheng mellom hvordan det går med de korpsene som har tilgang på gode arenaer, kontra de korpsene som har kjipe øvingsrom, sier Tubaas.

Les også Korpsungdom opplever hets: – La meg ha min hobby, så kan du ha din

Satser på penger og dugnad

NMF-sjefen frir til politikerne i håp om bedre forhold på sikt.

– Kommunale offentlige arenaer må gjøres tilgjengelig for fritidsaktiviteter, samtidig må man planlegge når man skal bygge nytt. Man må legge til rette for at det for eksempel skal korps inn i lokalene, sier hun.

– Hva må til for at et lokale skal være egnet for et korps?

– God akustikk, blant annet, sier Hatlestad.

Det er mye lyd i kirken, og flere bruker ørepropper for å dempe lyden. Foto: Mia Størksen / NRK

Dirigent Eirik Gjerdevik mener løsningen er enkel.

– Hadde man delt opp en gammel idrettshall, så hadde vi fått alt det vi hadde i vårt gamle øvingslokale. Vi kunne tilpasset det selv. Det er det som er så bra i korps, at det er så mye dugnadsånd. Vi trenger bare bygget, sier han.

– Det må bare penger på bordet.

Rotevatn: – Oversett i mange år

Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, er korpsentusiast på sin hals. Han er opprørt over forholdene som Lungegaardens og andre korps øver under.

– Dette er noe som dessverre har vært oversett i mange år. Det er lett å henvise et korps til å øve i en kirke eller en gymsal. Men akustikk er en sentral del av det å drive med musikk. I verste fall kan det være skadelig, sier Rotevatn.

Han reagerer sterkt på at musikerne må frykte for hørselen sin for å få drive med det de elsker.

– Sånn skal det ikke være. Hvis du sitter med ørepropper for å passe på hørselen din, så er det en ulempe. Det er vanskeligere å spille når du bruker ørepropper.

Han mener kommunene må ta grep og prioritere midler til øvingslokaler på lik linje med instrumenter og dirigenter.

– Norge har en sterk og stolt korpstradisjon, men her trengs det langt større oppmerksomhet fra kommunene, som tross alt sitter med ansvaret her.

Regjeringen: – Ikke satt av nok

Statssekretær Even Aleksander Hagen (Ap) i Kultur- og likestillingsdepartementet sier regjeringen er klar over at mange korps ikke har tilgang på egnede lokaler.

Hagen sier en bevilgning på 30 millioner kroner til den desentraliserte ordningen til regionale kulturbygg er et forsøk på å gjøre situasjonen bedre.

– Kommuner, fylker og nasjonalt nivå må jobbe sammen om å sikre tilgangen til egnede kulturlokaler. Derfor gir regjeringen tilskudd for å forbedre øvingslokaler over hele landet, sier Hagen.