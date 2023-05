– Sjølvsagt er det kompisar som tergar meg med at eg ikkje kan bli med ut fordi eg skal på korps i staden. Men altså – kva går eg eigentleg glipp av? Eg vil mykje heller vere med korpset.

Det seier Nikolas Joø Lervåg. Han er 17 år og går framleis i skulekorpset. Og det er noko han er stolt av.

– Som det står på ryggen min, det er speleglede og venskap.

Bak på ryggen på jakkene til ungdommane i Lerstad skolekorps står det «Speleglede og venskap gjennom musikalsk meistring». Foto: Remi Sagen / NRK

Ungdom blir hetsa

Men nokre har også vonde opplevingar knytt til å marsjere i takt med uniform og instrument i 17. mai-toget.

Nyleg skreiv avisa Romsdals Budstikke om dirigent i Langmyra skolemusikkorps, Lena Haugen. Ho la ut eit innlegg på Facebook der ho bad folk om å ikkje slenge drit til musikantane som marsjerer forbi på nasjonaldagen.

Innlegget til Lena Haugen har fått massevis av likarklikk, og blitt delt fleire titals gongar. Foto: Skjermbilde Innlegget til Lena Haugen har fått massevis av likarklikk, og blitt delt fleire titals gongar. Foto: Skjermbilde

Haugen har sjølv høyrt korpsungdommar fortelje korleis dei opplever det å spele i korps.

– Først og fremst får eg klump i magen. Eg synest det er forferdeleg trist, seier dirigent for Lerstad skolekorps Ingolf Dragset om hetsen. Foto: Remi Sagen / NRK

– Dei har ikkje lyst å fortelje at dei spelar i korps. Dei vil ikkje ha med instrument på skulen. Korps er «teit».

Dette er heller ikkje ukjent for dirigent i Lerstad skolekorps i Ålesund, Ingolf Dragset.

– Vi har jo opplevd det vi også. Klassekameratar og bestevennar som står langs ruta på 17. mai som flirer og filmar, og legg det ut på klassegruppa og slikt.

Fleire vil spele i korps

– Vi kjenner historier om at folk har gitt opp. Dei orkar ikkje meir. Det er veldig trist, seier Jan Erik Helleren, musikksjef i Korpsnett Norge.

Jan Erik Helleren, musikksjef i Korpsnett Norge, seier dei veit at erting av korpsungdom skjer. Foto: Remi Sagen / NRK

Han har ein klar beskjed til alle som skal sjå korpsa spele på nasjonaldagen.

– Hei på dei. Først og fremst hei på dei. Det er mykje innsats og mange timar bak det dei presterer i gata på 17. mai.

Men det er også glade nyheiter i korpsmiljøet. For andre år på rad veks medlemstalet til Norges Musikkorps Forbund. Og i 2022 hadde dei den største veksten sidan år 2000.

Kjersti Tubaas er generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund. Foto: Marcus Castro

– Akkurat no er vi inne i ei god tid for å spele i korps og lære å spele eit instrument. Vi ser ein god tendens etter pandemien, så det lovar godt, seier Kjersti Tubaas i forbundet.

Ho fortel at dei no prioriterer eit ungdomsløft, som skal sikre at korpsaktiviteten utviklar seg saman med dei unge. Dei snakkar med korps rundt om i landet for å finne ut kva slags korps ungdom vil ha.

Lerstad skolekorps er godt i rute med øvingane til 17. mai. Dirigenten skryt av musikantane, og seier dei er eit skikkeleg godt korps som folk legg merke til. Foto: Remi Sagen / NRK

– Ingenting å skamme seg for

16 år gamle Runa Thomassen i Lerstad skolekorps i Ålesund meiner dei som hetsar andre kan få seg ein annan hobby, og la hennar vere i fred.

– Korps er min fotball. Eg likar å gå i korps. Om du ikkje likar det går det heilt fint, men du treng ikkje klandre meg for det.

No er skulekorpset snart ferdige med den siste øvinga før 17. mai. Nikolas Joø Lervåg gler seg til å få gå med uniforma på og hovudet heva.

– Det å peike og erte er berre tull. Her er ingenting å skamme seg for.