Concorde 50 år

Ingeniører og testflygere etter den første flyturen der Concord brøt lydmuren for første gang i oktober 1969 Foto: - / AFP

Overlydsflyet Concorde ble sett på som en teknologisk triumf innen moderne passasjerfly og står igjen i dag som et ikon innen flyhistorien. Utviklingen av Concorde bidro også til mange teknologiske nyvinninger som brukes i dagens passasjerfly.

Selv om flyet var i drift i 27 år, ble det kun bygget 20 stykker over en periode på 15 år. Salget kunne derfor ikke forsvare utviklingskostnadene, og de to produsentene led store økonomiske tap.

Arbeidsforholdene var trange også for flygerne og navigatøren om bord Foto: Thor-Albert Frøsland

Flyet ble en selvfølge for celebriteter, kongelige og kjendiser å fly mellom USA og Europa der det gikk i fast rute. Forholdene om bord for passasjerene var relativt trange i den slanke flykroppen og vinduene var nesten som små glugger. Servicen var det ingenting å si noe på – den var førsteklasses. Turen mellom London og New York ble gjort unna på rundt 4 timer i to ganger lydens hastighet.

Ulykken som endret alt

Etter halvannet minutt i lufta styrtet Concorden for første gang i flyets historie den 25. juli 2000. Foto: TOSHIHIKO SATO / Ap

25. juli 2000 sto flight AF4590 klar ved enden av rullebanen på Charles de Gaulle internasjonale lufthavn. Alle de 100 passasjerer om bord i den chartrede Concorden var forventningsfulle og gledet seg både til flygingen til New York og til cruiset de skulle videre med. Concorden kom aldri til New York, men styrtet i den lille landsbyen Gonesse sør for lufthavnene etter å ha vært i lufta i halvannet minutt. Samtlige 109 om bord mistet livet og fire mennesker på bakken omkom da den brennende Concorden styrtet.

Hjulene eksploderte

Årsaken til den første ulykken med Concorde var en metallgjenstand som hadde falt av på rullebanen fra et foregående fly. Metallgjenstanden punkterte ett eller flere av hjulene på Concorden og en stort del fra de punkterte hjulene traff undersiden av flyvingen og en drivstofftank sprakk. Lekkende drivstoff som strømmet ut fra av vingen ble mest sannsynlig antent av en elektrisk gnist. Concorde ble umiddelbart satt på bakken.

Concorde Ekspandér faktaboks Aérospatiale-BAC Concorde var et turbojet-drevet supersonisk passasjerfly. Concorde var et deltavinget fly, med fire Rolls-Royce Olympus-motorer, motorer som opprinnelig ble utviklet for bombeflyet Avro Vulcan. Store utfordringer var knyttet til flyets design, da det var nødvendig at det kunne tåle de kraftige påkjenningene supersonisk fart gir. Flyet var et resultat av et anglofransk samarbeid, hvor engelske BAC og franske Aérospatiale samarbeidet om å utvikle flyet. Concorde fløy første gang i 2. mars 1969 og ble satt inn i ordinær rutetrafikk i 1976. Siste flygning var 24. oktober 2003.

Siste flight

Etter ulykken kom aldri Concorde ordentlig på vingene igjen. Den første turen med Concorde etter ulykken var 11. september året etter, samme dagen som USA opplevde sitt største terrorangrep noensinne.

Kaptein Mike Bannister (th) og styrmann Jonathan Napier veiver med det britiske flagget etter at siste flygning med Concorde var over den 24. oktober 2003 Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Men allerede i 2003 var det slutt for Concorde. Både British Airways og Air France annonserte at de kom til å førtidspensjonere maskinene. En av årsakene var at franske Aérospatiale forsvant inn i giganten Airbus. Sistnevnte nektet til syvende å sist å lage flere reservedeler til Concorde, og ville heller konsentrere seg om viktigere deler av driften. Airbus ønsket heller ikke å drive vedlikehold av maskinene. Noe som skapte problemer for de to flyselskapene.

Museumsfly

I dag finnes 17 Concorde-fly igjen og de fleste er på museer rundt om i verden. Foto: Hugh Llewelyn / NPK

I dag finnes 17 Concorde igjen og de fleste av dem befinner seg på museer rundt om i verden. Flest er i Storbritannia og Frankrike, men også USA og Tyskland har Concorde på museum. Ingen flyprodusent eller noe land har siden tatt initiativet til å bygge et nytt passasjerfly som kan fly to ganger lydens hastighet. Problemer med støy, høyt drivstofforbruk og ønske om billigbilletter fremfor rask transport gjør at ingen satser på overlydsfly som passasjerfly.

Concorde i Norge

Concorde ble aldri brukt på regulære flygninger til og fra Norge, men har besøkt landet ved flere anledninger. Første gang var 23. juni 1975 på Bodø lufthavn i forbindelse med testflyvning.

Concorde landet på Stavanger luifthavn. Foto: Hugo Bergsaker / NTB scanpix

I september 1984 kom en chartret Concorde fra London med 90 representanter for britisk rekehandel, invitert av Fiskerinæringens informasjonsutvalg for reker. To dager etter at nye Oslo lufthavn på Gardermoen åpnet, den 10. september 1998 fløy Air Frances fra Charles-de-Gaulle til Oslo lufthavn, og tilbake med passasjerer som hadde bestilt seter gjennom et svensk reiseselskap.

Det har også vært Concorde-maskiner på Stavanger lufthavn.