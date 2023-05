Det er lange køer på veiene ut fra Bergen.

Midt i pinseutfarten stod hovedfartsåren østover stengt to plasser.

Ved Dalseidtunnelen mellom Dale og Voss gikk et steinras fredag morgen. Veien var stengt i åtte timer før den åpnet igjen i 16-tiden.

Ved Skredi i Vaksdal er det manuell dirigering etter et trafikkuhell.

Stengingen får store konsekvenser for trafikken. Mange skal østover på denne fredagen før pinse.

Slik ser det ut ved Dalseidtunnelen på E16 rett før klokken fire fredag ettermiddag. Foto: Statens Vegvesen / Statens Vegvesen

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest, Christian Strømmen, lister opp problemene:

E16 Vaksdal. Lastebilhenger i veibanen. Full av grus som må tømmes.

Fylkesveg 79 mot Norheimsund har lange køer.

Større kø i retning Knarvik.

Ved Halhjem Ferjekai på E39 er det kø. Det har også vært en påkjørsel, men vedkommende er ikke meldt skadet.

Fjelloverganger har vært stengt tidligere i dag på grunn av vinterføre, blant annet på Hardangervidda.

Omkjøringsveiene er belastet.

Alle småveier som kan brukes, er tatt i bruk, sier Strømmen.

Fortsatt trafikale problemer på E16

Klokken 15.05 sa Vegtrafikksentralen at det ville ta flere timer å rydde E16 ved Skredi i Vaksdal. Der har en lastebil hatt et trafikkuhell, og en lastebilhenger står i veien.

– Politiet er på stedet og dirigerer trafikken. Det er en gravemaskin på vei for å tømme hengeren for grus, sier Eirik Elnes i Vegtrafikksentralen til NRK.

Han forteller at det trolig kommer til å flere timer å få tømt hengeren og få fjernet den fra veibanen.

– Når steinraset er ryddet og veien vil åpnes, er det mulig at det fremdeles vil være redusert framkommelighet i Vaksdal på grunn av hengeren, sier Elnes.

RAS: Steiner fra fjellsiden falt ned ved Dalseidtunnelen i på E16 i Vaksdal kommune. Ingen ble tatt av raset, men veien har vært stengt i mange timer. Foto: 03030-tipser

Omkjøring er om fylkesvei 49 via Norheimsund-og riksvei 13 fra Granvin til Voss.

– Her står trafikken. Vil anbefale personer som kan vente med å kjøre denne strekningen til å avvente, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

På omkjøringsveien riksvei 13 var Jobergtunnelen i kort tid stengt på grunn av bilstans.

Vegtrafikksentralen håper veien kan åpne snart. Spesielt østover fra Bergen er det ventet mange bilister i forbindelse med pinselanghelgen.

– Vi er litt spent på om veien blir åpnet i ettermiddag, og hvordan trafikken blir dersom den ikke blir åpnet. Det vil da bli ekstra belastning på fylkesveien om Hardangerfjorden hvis ikke, og lenger reisevei for trafikantene. Vi krysser fingrene for at veien blir åpnet, men det skaper en del utfordringer med at E16 er stengt, sier Hove.

Større kjøretøy skaper kø

På Hardangervegen, mellom Folkedal og Kvanndal har det også kommet en propp. Det er dirigenter på plass på stedet for å prøve å løse opp floken, opplyser Elnes.

– Vi hadde en plan om å kjøre større kjøretøy som skulle østover fra Tysse ned til Gjermundshavn, og fra Norheimsund ned til Tørvikbygd, men enkelte større kjøretøy har likevel kjørt østover på fylkesvei 79 og da blir det propp innover fjorden, forteller han.

– Sånn vi tolker det fra publikum som ringer, er det vogntog som møtes med køer bak seg, som ikke klarer å passere hverandre. Og køen bak gjør det vanskelig å rygge og passere.

– Hva er din anbefaling til folk som skal reise?

– Avvent reise så lenge som mulig hvis du har anledning, sier Elnes.

I Åsane er det også lange køer. Køen mot E16/E39 retning nordøst står helt til Åsane terminal.

Også kø sørover

På E39 sør for Bergen er det lange køer.

Trafikken mot Halhjem fergekai står i flere kilometer. På ferjekaien har en person blitt påkjørt av en buss. Vedkommende er ikke skadet.

På E39 ved Eidvsåg er det bil med stans i venstre felt i nordgående retning. Politiet er på vei, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.